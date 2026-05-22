Confirmado: Cataluña aplicará un incremento salarial del 4% y una reducción de jornada para los trabajadores en hostelería

La hostelería afronta un 2026 lleno de cambios laborales, y Catalunya será una de las comunidades más afectadas por las nuevas medidas: ajustes en salarios y jornada laboral serán de las principales novedades que llegan este año.

La hostelería recibe importantes cambios laborales

Acorde a cuanto se ha visto informado, los territorios de Barcelona, Girona y Tarragona aplicarán un incremento del 4% en los salarios del sector, buscando así una mayor competitividad en uno de los sectores que más puestos de trabajo genera a lo largo del año.

Asimismo, también es conocido que las jornadas laborales de hostelería se pueden hacer muy largas en algunos casos. Por ello, se aplicará una reducción, estableciendo un máximo anual de 1.783 horas trabajadas.

Y en efecto, todos estos cambios son un reflejo de todas las novedades generales en España; la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas es algo a lo que muchas empresas se han tenido que ir adaptando desde el pasado mes de enero.

Un camarero sirve unas jarras de cerveza a unos turistas en una terraza en Vigo, el verano pasado. / Marta G. Brea / FDV

Además, este es un año en el que se han llevado a cabo renovaciones de convenios colectivos de hostelería, y en el que se han aplicado una serie de nuevas normativas europeas centradas en la transparencia salarial.

Dicho esto, los cambios estructurales a nivel de salario no afectan solamente a aquellos que se movieran en el rango del SMI. Ciertas categorías superiores en cadenas de restauración también verán reajustado su salario anual.

Y por si todo esto no fuera suficiente, también se han confirmado novedades como un plus específico de nocturnidad por trabajar de 22:00 a 6:00, además de prohibir a las empresas eliminar días libres o retirar derechos laborales para compensar las subidas salariales.

En definitiva, los trabajadores de hostelería reciben muchas nuevas ventajas en Catalunya en este 2026, pero también en el resto de comunidades autónomas del país. La hostelería entra así en una nueva etapa marcada por salarios más altos, más control horario y mayores garantías para los trabajadores.