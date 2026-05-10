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PRECIO TABACO

Confirmado por el BOE: sube el precio del tabaco en algunas marcas y esto es lo que costará fumar a partir de ahora

Los precios entraron en vigor el 9 de mayo

Precio tabaco

Precio tabaco / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva lista de precios de los diferentes productos de tabaco tras la Resolución del 8 de mayo de 2026, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

En dicha resolución se comunica los precios que son efectivos desde el sábado 9 de mayo según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Por lo que, si eres fumador, te interesa conocer el siguiente listado.

Estos son los nuevos precios del tabaco en España en Islas Baleares y Península

Cigarros y cigarritos - Euros/unidad

CHAZZ

  • Cigarillos (20). 0,35
  • Cigarros (10). 0,60

CLUBMASTER

  • Cigarillo Red (20). 0,26
  • Cigarillo Red Filter (20). 0,26

DAVIDOFF

  • Davidoff Escurio Robusto (12). 16,20

LA AURORA

  • La Aurora Family Creed Fuerte Sol Gran Toro (20). 10,00
  • La Aurora Family Creed Fuerte Sol Robusto (20). 8,00
  • La Aurora Family Creed Fuerte Sol Toro (20). 9,50

MONTOSA

  • Montosa Robusto (20). 5,60
  • Montosa Short Robusto (20). 5,40
  • Montosa Toro (20). 5,80

PANTER

  • Mini Bleu (20). 0,28
  • Mini Filter Bleu (20). 0,28
  • Mini Filter Red (20). 0,28
  • Mini Original (20). 0,28
  • Mini Red (20). 0,28
  • Panter Mini Filter Swirl (20). 0,28
  • Panter Pocket Filter Green (10). 0,22
  • Panter Pocket Filter Swirl Bronze (10). 0,22
  • Panter Pocket Filter Swirl Red (10). 0,22

SIGNATURE

  • Finos Filter Beige (10). 0,25
  • Finos Filter Blue (10). 0,25
  • Finos Filter Red (10). 0,25
  • Signature Finos Filter Green (10). 0,25
  • Signature Silhouette Filter Beige (10). 0,29
  • Signature Silhouette Filter Green (10). 0,29

Cigarros y cigarritos - Euros/envase

CLUBMASTER

  • Clubmaster Superior Filter Red (el envase de 20). 5,90

SIGNATURE

  • Blue (el envase de 20). 6,10
  • Finos Beige (el envase de 20). 5,10
  • Finos Blue (el envase de 20). 5,10
  • Finos Original (el envase de 20). 5,10
  • Finos Red (el envase de 20). 5,10
  • Original (el envase de 20). 6,10

Picaduras de liar - Euros/unidad

  • Bravo Fine Cut (250 g). 45,90

Picaduras de pipa - Euros/unidad

  • Al Fakher Big Coral (200 g). 17,50
  • Al Fakher Brisa Roja (200 g). 17,50
  • Al Fakher Brisa Roja (50 g). 4,70
  • Al Fakher Red Patch (200 g). 17,50
  • Al Fakher Twiwi (200 g). 17,50
  • Al Fakher White Pod (200 g). 17,50
  • Bravo Pipe (999 g). 75,00
  • Colts Blue (70 g). 6,20
  • Colts Original (70 g). 6,20

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La presente resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el sábado 9 de mayo.

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