Confirmado por el BOE: sube el precio del tabaco en algunas marcas y esto es lo que costará fumar a partir de ahora

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva lista de precios de los diferentes productos de tabaco tras la Resolución del 8 de mayo de 2026, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.

En dicha resolución se comunica los precios que son efectivos desde el sábado 9 de mayo según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Por lo que, si eres fumador, te interesa conocer el siguiente listado.

Estos son los nuevos precios del tabaco en España en Islas Baleares y Península

Cigarros y cigarritos - Euros/unidad

CHAZZ

Cigarillos (20). 0,35

Cigarros (10). 0,60

CLUBMASTER

Cigarillo Red (20). 0,26

Cigarillo Red Filter (20). 0,26

DAVIDOFF

Davidoff Escurio Robusto (12). 16,20

LA AURORA

La Aurora Family Creed Fuerte Sol Gran Toro (20). 10,00

La Aurora Family Creed Fuerte Sol Robusto (20). 8,00

La Aurora Family Creed Fuerte Sol Toro (20). 9,50

MONTOSA

Montosa Robusto (20). 5,60

Montosa Short Robusto (20). 5,40

Montosa Toro (20). 5,80

PANTER

Mini Bleu (20). 0,28

Mini Filter Bleu (20). 0,28

Mini Filter Red (20). 0,28

Mini Original (20). 0,28

Mini Red (20). 0,28

Panter Mini Filter Swirl (20). 0,28

Panter Pocket Filter Green (10). 0,22

Panter Pocket Filter Swirl Bronze (10). 0,22

Panter Pocket Filter Swirl Red (10). 0,22

SIGNATURE

Finos Filter Beige (10). 0,25

Finos Filter Blue (10). 0,25

Finos Filter Red (10). 0,25

Signature Finos Filter Green (10). 0,25

Signature Silhouette Filter Beige (10). 0,29

Signature Silhouette Filter Green (10). 0,29

Cigarros y cigarritos - Euros/envase

CLUBMASTER

Clubmaster Superior Filter Red (el envase de 20). 5,90

SIGNATURE

Blue (el envase de 20). 6,10

Finos Beige (el envase de 20). 5,10

Finos Blue (el envase de 20). 5,10

Finos Original (el envase de 20). 5,10

Finos Red (el envase de 20). 5,10

Original (el envase de 20). 6,10

Picaduras de liar - Euros/unidad

Bravo Fine Cut (250 g). 45,90

Picaduras de pipa - Euros/unidad

Al Fakher Big Coral (200 g). 17,50

Al Fakher Brisa Roja (200 g). 17,50

Al Fakher Brisa Roja (50 g). 4,70

Al Fakher Red Patch (200 g). 17,50

Al Fakher Twiwi (200 g). 17,50

Al Fakher White Pod (200 g). 17,50

Bravo Pipe (999 g). 75,00

Colts Blue (70 g). 6,20

Colts Original (70 g). 6,20

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La presente resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el sábado 9 de mayo.