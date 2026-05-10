PRECIO TABACO
Confirmado por el BOE: sube el precio del tabaco en algunas marcas y esto es lo que costará fumar a partir de ahora
Los precios entraron en vigor el 9 de mayo
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva lista de precios de los diferentes productos de tabaco tras la Resolución del 8 de mayo de 2026, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos.
En dicha resolución se comunica los precios que son efectivos desde el sábado 9 de mayo según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. Por lo que, si eres fumador, te interesa conocer el siguiente listado.
Estos son los nuevos precios del tabaco en España en Islas Baleares y Península
Cigarros y cigarritos - Euros/unidad
CHAZZ
- Cigarillos (20). 0,35
- Cigarros (10). 0,60
CLUBMASTER
- Cigarillo Red (20). 0,26
- Cigarillo Red Filter (20). 0,26
DAVIDOFF
- Davidoff Escurio Robusto (12). 16,20
LA AURORA
- La Aurora Family Creed Fuerte Sol Gran Toro (20). 10,00
- La Aurora Family Creed Fuerte Sol Robusto (20). 8,00
- La Aurora Family Creed Fuerte Sol Toro (20). 9,50
MONTOSA
- Montosa Robusto (20). 5,60
- Montosa Short Robusto (20). 5,40
- Montosa Toro (20). 5,80
PANTER
- Mini Bleu (20). 0,28
- Mini Filter Bleu (20). 0,28
- Mini Filter Red (20). 0,28
- Mini Original (20). 0,28
- Mini Red (20). 0,28
- Panter Mini Filter Swirl (20). 0,28
- Panter Pocket Filter Green (10). 0,22
- Panter Pocket Filter Swirl Bronze (10). 0,22
- Panter Pocket Filter Swirl Red (10). 0,22
SIGNATURE
- Finos Filter Beige (10). 0,25
- Finos Filter Blue (10). 0,25
- Finos Filter Red (10). 0,25
- Signature Finos Filter Green (10). 0,25
- Signature Silhouette Filter Beige (10). 0,29
- Signature Silhouette Filter Green (10). 0,29
Cigarros y cigarritos - Euros/envase
CLUBMASTER
- Clubmaster Superior Filter Red (el envase de 20). 5,90
SIGNATURE
- Blue (el envase de 20). 6,10
- Finos Beige (el envase de 20). 5,10
- Finos Blue (el envase de 20). 5,10
- Finos Original (el envase de 20). 5,10
- Finos Red (el envase de 20). 5,10
- Original (el envase de 20). 6,10
Picaduras de liar - Euros/unidad
- Bravo Fine Cut (250 g). 45,90
Picaduras de pipa - Euros/unidad
- Al Fakher Big Coral (200 g). 17,50
- Al Fakher Brisa Roja (200 g). 17,50
- Al Fakher Brisa Roja (50 g). 4,70
- Al Fakher Red Patch (200 g). 17,50
- Al Fakher Twiwi (200 g). 17,50
- Al Fakher White Pod (200 g). 17,50
- Bravo Pipe (999 g). 75,00
- Colts Blue (70 g). 6,20
- Colts Original (70 g). 6,20
La presente resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el sábado 9 de mayo.
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