Confirmado por el BOE: la nómina de los trabajadores españoles volverá a bajar en enero de 2027 por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional

Los trabajadores españoles volverán a notar un pequeño recorte en su nómina a partir del 1 de enero de 2027 debido a la nueva subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI. Esta cotización adicional pasará del 0,90% vigente en 2026 al 1% de la base de contingencias comunes.

La subida no afectará a todos los trabajadores por igual en términos de euros, ya que se calcula sobre la base de cotización y no directamente sobre el salario neto. Además, la mayor parte del incremento la asumirá la empresa, mientras que el trabajador soportará una parte más pequeña.

Qué es el MEI

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una cotización adicional creada para reforzar el sistema público de pensiones y afrontar el impacto que tendrá la jubilación de la generación del "baby boom". Su aplicación comenzó en 2023 y forma parte de un calendario de incrementos que continuará durante los próximos años.

Así es una nómina / EFE

El objetivo declarado por el Gobierno es aumentar los ingresos destinados a la hucha de las pensiones y repartir entre empresas y trabajadores el coste de garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, para los empleados representa una deducción adicional en la nómina que no se traduce en un aumento directo de su pensión futura.

Cuánto pagará el trabajador

En 2026, el MEI equivale al 0,90% de la base de contingencias comunes. De ese porcentaje, la empresa aporta el 0,75% y el trabajador el 0,15%. A partir de enero de 2027, la cotización total subirá al 1%, con un 0,83% a cargo de la empresa y un 0,17% a cargo del trabajador.

La diferencia para el empleado será de 0,02 puntos porcentuales sobre su base de cotización. Si un trabajador tiene una base de 1.500 euros mensuales, la aportación individual pasará de 2,25 euros al mes en 2026 a 2,55 euros en 2027. El incremento será de unos 30 céntimos mensuales, alrededor de 3,60 euros al año.

En el caso de una base anual de 25.000 euros, el trabajador aportaría aproximadamente 42,50 euros durante 2027, frente a los 37,50 euros correspondientes al porcentaje de 2026. La diferencia anual sería de unos cinco euros, aunque la cantidad exacta dependerá de la base de cotización de cada empleado.

Una mujer mirando su pensión / Libre

También afecta a los autónomos

Los trabajadores autónomos no cuentan con una empresa que asuma una parte de la cotización. En su caso, el trabajador por cuenta propia soporta el porcentaje completo del MEI sobre la base correspondiente. Por tanto, a partir de 2027 los autónomos pasarán de aplicar un 0,90% a un 1% sobre su base de cotización.

La cantidad final dependerá de la base elegida o asignada dentro del sistema de cotización por ingresos reales y de la situación concreta de cada profesional. No pagará lo mismo un autónomo con una base reducida que otro con una base más elevada.

Un calendario de subidas

La subida de 2027 no será la última. La programación prevista eleva el MEI al 1,10% en 2028 y al 1,20% en 2029. A partir de 2030, la cotización se mantendrá en el 1,20% hasta 2050, según el calendario recogido en la normativa. En 2028, el trabajador asumirá el 0,18% y la empresa el 0,92%.

En 2029, el reparto será del 0,20% para el trabajador y del 1% para la empresa. El aumento, por tanto, será progresivo y se reflejará cada año en las cotizaciones sociales.