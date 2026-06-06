Confirmado por el BOE: los mayores de 45 años y los jóvenes en paro recibirán beneficios en políticas de empleo hasta 2028

La nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo ya es una realidad. El plan, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marcará las actuaciones en materia laboral durante los próximos cuatro años y reforzará la atención a los colectivos que encuentran más dificultades para acceder a un puesto de trabajo.

Entre los grupos que tendrán carácter prioritario figuran los jóvenes desempleados y las personas mayores de 45 años. Para ellos se impulsarán medidas específicas destinadas a mejorar sus oportunidades laborales mediante programas de formación, orientación profesional y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

La estrategia también servirá como marco de coordinación para las políticas activas de empleo que desarrollarán las comunidades autónomas con financiación estatal, orientadas a impulsar iniciativas que mejoren la empleabilidad y faciliten tanto la incorporación como el regreso al mercado laboral.

Uno de los cambios más relevantes del nuevo modelo es la apuesta por una atención más individualizada, de manera que los servicios públicos de empleo trabajarán con itinerarios personalizados adaptados a cada perfil profesional, con seguimiento continuo y medidas ajustadas a las necesidades de cada demandante.

En el caso de los mayores de 45 años, el objetivo será favorecer su reincorporación laboral a través de programas de recualificación y actualización de competencias, especialmente en ámbitos digitales y sectores con mayor demanda de empleo, con el fin de reducir las barreras que suelen encontrar tras perder su puesto de trabajo.

Una jubilada consulta su ordenador / Eugene Barmin / Freepik.

Los jóvenes seguirán ocupando un papel central dentro de las políticas de empleo, con iniciativas vinculadas a la formación práctica, la primera experiencia profesional y los nuevos sectores ligados a la digitalización y la economía sostenible.

Además de jóvenes y mayores de 45 años, la estrategia también contempla actuaciones específicas para otros colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral:

Desempleados de larga duración.

Personas con discapacidad.

Mujeres con especiales dificultades de inserción laboral.

Beneficiarios de prestaciones o subsidios.

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Pese a las expectativas que ha generado el anuncio, la medida no supone la aprobación de una nueva ayuda económica general para jóvenes desempleados ni para mayores de 45 años. Lo que se ha confirmado es el refuerzo de las políticas activas de empleo y la financiación de programas específicos destinados a mejorar las oportunidades laborales de estos colectivos hasta el año 2028.