SOCIEDAD
Confirmado por el BOE: Hacienda podrá embargar cuentas no bancarias, en divisas y multidivisa
Hacienda tendrá ahora un mayor rango de acción respecto a las cuentas de contribuyentes
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado una modernización de los procedimientos de Hacienda en cuanto a los embargos telemáticos. Y es que el organismo podrá actuar más allá de los bancos tradicionales.
Hacienda prepara una revolución en su sistema de embargos
Con este cambio, Hacienda podrá actuar sobre proveedores de servicios de pago, cuentas no bancarias, cuentas en divisas y cuentas en multidivisa. Dicho esto, lógicamente todo sigue un procedimiento que impide a Hacienda embargar 'porque sí'.
En concreto, Hacienda ganará su nueva capacidad una vez exista ya una deuda en período ejecutivo. Asimismo, se especifica que el nuevo procedimiento afecta a:
- Cuentas corrientes .
- Libretas.
- Cuentas de ahorro a la vista.
- Cuentas de pago.
- Cuentas no bancarias con plena disponibilidad y saldo en euros.
- Cuentas Divisas.
- Cuentas en Multidivisas.
Lo que queda fuera del alcance de esta modernización son las cuentas de crédito, cuentas que no sean a la vista, cuentas de salvaguarda y cuentas especiales de promotor. Dicho esto, el cambio será gradual y no inmediato.
Según se ha confirmado, el objetivo es cambiar el sistema previo basado en EDITRAN para sustituirlo por REST. Esto se ejecutará por medio de la sede electrónica de la AEAT, lo que supone la confirmación de que el sistema actual se considera desfasado.
Actualmente, hay un calendario previsto para las nuevas implementaciones que dará comienzo llegado el 2 de noviembre de 2026. En ese entonces, el nuevo procedimiento se aplicará a diligencias emitidas de esa fecha en adelante.
Posteriormente, se tiene planificado que los servicios REST entren en vigor a partir del 1 de marzo de 2027. Y como objetivo final, se espera que EDITRAN haya desaparecido de manera definitiva llegado el 1 de junio de 2028.
En definitiva, Hacienda actualiza su sistema para adaptarlo a nuevos servicios financieros y cuentas de pago. Pero siempre manteniendo la transparencia de que los pertinentes embargos se realizarán sobre deudas en fase ejecutiva.
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