Confirmado por el BOE: estos funcionarios pasan ya a 35 horas semanales tras la reducción de jornada

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho oficial la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para los empleados de la Administración General del Estado (AGE).

La medida, impulsada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, afecta a unos 250.000 empleados públicos y supone recortar dos horas y media a la semana respecto a las 37,5 horas que estaban vigentes desde 2012, tras el acuerdo con CCOO, UGT y CSIF.

La norma deja fuera a los ayuntamientos y otras administraciones, y así lo recoge el propio BOE: "La jornada general prevista en la nueva redacción de estas instrucciones no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones, que se regirán de manera supletoria por la jornada general prevista por la disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Se prevé igualmente que la implementación de la jornada ordinaria de 35 horas lo sea únicamente para la Administración del Estado".

Funcionarios en su puesto de trabajo / EFE.

En la práctica, en los municipios la reducción de jornada dependerá de cada acuerdo entre administración y trabajadores. Donde ya esté pactada la jornada de 35 horas o inferior a 37,5 horas, se mantiene como está, y en otros casos podrá aplicarse si se negocia, pero no por obligación derivada de esta instrucción.

La medida afecta únicamente a la Administración General del Estado, organismos autónomos, agencias y entidades dependientes, además de la Seguridad Social. Quedan fuera el personal militar, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las entidades locales.

Nuevos horarios con la reducción de la jornada laboral

Jornada de mañana

Horario fijo de 9 a 14 horas

Flexibilidad de 7 a 9 horas

Flexibilidad de 14 a 18 horas (de lunes a jueves)

Flexibilidad de 14:30 a 15:30 horas (los viernes)

Jornada de mañana y tarde

De 9 a 16:30 horas (de lunes a jueves)

De 9 a 14:30 horas (los viernes)

Pausa mínima de 30 minutos que no cuenta como tiempo de trabajo

Jornada de tarde

De 15 a 20 horas

Flexibilidad de 13 a 15 horas

Flexibilidad de 20 a 22 horas

Jornada intensiva de verano (Del 16 de junio al 15 de septiembre)

6,5 horas continuadas

De 8 a 15 horas en turno de mañana

De 14:30 a 21:30 horas en turno de tarde

Oficinas de atención continuada

De 8 a 15 horas de lunes a viernes

Apertura en algunos casos de 9 a 14 horas los sábados

Además, la norma introduce medidas de conciliación, permitiendo una hora de flexibilidad horaria para quienes tengan hijos menores de 12 años, personas con discapacidad o familiares con enfermedad grave hasta segundo grado. A esto, también se incorpora la figura del cuidador.

La medida entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el próximo jueves 16 de abril, aunque se da un mes para que los organismos adapten calendarios laborales y sistemas de control horario.

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Con este cambio, el Gobierno da cumplimiento al acuerdo con los sindicatos para recuperar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado, tras la vuelta a las 37,5 horas en 2012 durante los recortes.