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ECONOMÍA

Confirmado por el BOE: entra en vigor el nuevo horario de verano para funcionarios hasta el 15 de septiembre, con ampliación por conciliación hasta el 30

Este sistema de distribución del tiempo de trabajo permite concentrar las horas laborales en la mañana, manteniendo el funcionamiento de los servicios públicos

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos / El Periódico de Aragón

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La jornada intensiva de verano es una modalidad de distribución del tiempo de trabajo que permite concentrar las horas laborales en un periodo continuado, generalmente durante la mañana. Su objetivo es adaptar los horarios a las condiciones propias de los meses estivales, facilitando una mejor organización personal y familiar.

Este sistema no implica necesariamente una reducción del número total de horas trabajadas. Habitualmente consiste en reorganizar la jornada dentro del calendario anual, manteniendo el cumplimiento de las horas establecidas por la normativa, los acuerdos laborales o los convenios aplicables.

Mejor organización y tiempo libre en beneficio del trabajador

En el ámbito de la Administración General del Estado, la regulación de los horarios establece un marco específico para el periodo de verano. La medida busca combinar una mayor flexibilidad para los empleados públicos con la obligación de mantener el funcionamiento adecuado de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Durante el periodo de aplicación de la jornada intensiva, los trabajadores pueden realizar su horario de forma seguida dentro de los límites establecidos. De esta manera, se evita la división entre turnos de mañana y tarde, permitiendo una salida más temprana del puesto de trabajo y una adaptación más sencilla a las altas temperaturas.

Además, existen medidas especiales relacionadas con la conciliación familiar. Algunos empleados pueden acceder a una ampliación del periodo de jornada intensiva cuando tienen menores a cargo o personas dependientes, siempre que se cumplan los requisitos fijados por la regulación correspondiente.

La aplicación de este horario debe respetar siempre el cómputo anual de horas. Por ello, los organismos pueden establecer mecanismos para compensar el tiempo necesario y garantizar que la jornada completa quede cumplida sin afectar a los derechos laborales ni a la organización interna.

Excepciones

Los servicios de atención al público deben continuar funcionando con normalidad durante el verano. Las oficinas y unidades administrativas tienen que mantener los horarios necesarios para atender a la ciudadanía y asegurar la continuidad de los trámites y gestiones.

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La jornada intensiva de verano es una herramienta destinada a mejorar la gestión del tiempo laboral durante una época concreta del año. Su finalidad es favorecer la conciliación y la eficiencia, manteniendo al mismo tiempo la calidad de los servicios públicos.

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