Confirmado: el 27% de las empresas en España cuentan con al menos un plan de pensiones para sus empleados entre los beneficios sociales

A diferencia de lo que sucede en otros muchos países de la Eurozona, los planes de pensiones de empleo siguen siendo una asignatura pendiente en España tal y como ha recogido el último estudio elaborado por KPMG sobre la situación de las pensiones.

Según estas conclusiones, únicamente el 27% de las empresas ofrece al menos un plan de jubilación a sus trabajadores como parte de su paquete de beneficios sociales, una cifra que apenas ha variado en los últimos años.

Este informe se ha llevado a cabo con la participación de 80 compañías y refleja que el desarrollo de estos instrumentos de ahorro para la jubilación está estancado pese a los incentivos fiscales aprobados en los últimos ejercicios para impulsar poco a poco su implantación.

Desde KPMG explican que el principal motivo es el incremento de los costes laborales. Las empresas señalan que las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el aumento generalizado de los sueldos y el incremento de las cotizaciones sociales ha reducido el margen económico disponible para poner en marcha este tipo de beneficios.

Y pese a todo, el interés por los planes de pensiones empresariales sigue creciendo. Aproximadamente un 57% de las compañías tienen previsto adoptar medidas relacionadas con ellos a corto y medio plazo.

Esta fórmula permite que los pensionistas compatibilicen empleo y pensión / The Objective

También aumenta la demanda entre los trabajadores. Después del seguro médico, los planes de pensiones se sitúan como el segundo beneficio social más valorado por los empleados, por delante de los tickets restaurante, la formación o los seguros de vida.

Eso sí, los expertos recomiendan que reforzar el ahorro complementario es cada vez más importante. Actualmente, la pensión pública en España representa sobre el 80% del último salario, pero las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que esa tasa de sustitución disminuirá en próximas décadas debido al envejecimiento de la población y a la jubilación masiva de la generación del baby boom.

Desde KPGM consideran imprescindible impulsar planes de pensiones de empleo con mayores incentivos fiscales, mejor educación financiera y fórmulas que faciliten la participación tanto de empresas como de trabajadores.