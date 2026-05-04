Confirmado en 2026: nueva ayuda de 525 euros al mes para jubilados con acceso automático si cumples estos requisitos

Cada año que pasa, quienes viven de una pensión no contributiva en España notan más el golpe del encarecimiento de la vida, especialmente en gastos básicos como la vivienda.

Con este panorama, algunas comunidades autónomas han empezado a mover ficha, poniendo en marcha ayudas y medidas pensadas para aliviar, al menos en parte, la presión económica de los que más lo necesitan.

Así es la nueva ayuda de 515 euros

El encarecimiento de la vivienda, la subida constante de los alquileres y el ajuste en algunas pensiones han terminado por apretar aún más la situación de muchos jubilados. Para miles de ellos, llegar a fin de mes se ha convertido en un auténtico reto.

Ante este escenario, y teniendo en cuenta que una parte importante de los pensionistas se encuentra en una situación de vulnerabilidad, el Gobierno ha optado por poner en marcha un complemento económico de 525 euros con el objetivo de aliviar esa presión.

Un grupo de jubilados. / El Periódico

Esta ayuda anual está pensada para quienes cobran una pensión no contributiva por jubilación o invalidez y viven de alquiler, siempre que cumplan ciertos requisitos. El objetivo es aliviar el gasto en vivienda en un momento marcado por la subida de precios y la inflación, que ha encarecido especialmente los alquileres.

La ayuda de 525 euros al año —unos 43,75 euros al mes— podrá abonarse de una sola vez o de forma fraccionada, en función de lo que establezca la normativa definitiva.

La gestión de esta medida recaerá en el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), que será el organismo encargado de tramitarla. Entre sus funciones estará comprobar los contratos de alquiler, la convivencia en el domicilio y el cumplimiento de todos los requisitos antes de autorizar el pago.