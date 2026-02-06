Se confirma el reembolso de la Seguridad Social: 4.000 euros a estos pensionistas

Hacienda cometió un error entre 1967 y 1978 y ahora, décadas más tarde, podrías salir beneficiado. Los jubilados, recibirán entre 3.000 y 4.000 euros como compensación por el error que Hacienda tuvo en el pasado.

Este fallo se refiere a la manera en que se tributaron las pensiones de ciertas mutualidades laborales entre 1967 y 1978 y esta compensación, aplicable a jubilados nacidos antes de 1960, se integra en la declaración de la renta entre 2025 y 2028, pudiendo regularizarse las cotizaciones de 2022 y anteriores.

Una noticia que se dió a conocer hace tiempo, en 2023, pero que ya se puede reclamar si todavía no lo has hecho. El dinero lo devuelve la Agencia Tributaria a esos jubilados por haber pagado más impuestos de los que les correspondía en una etapa concreta de su vida laboral. La decisión la avala una sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce el derecho de estos pensionistas a reclamar y recibir su dinero.

A través de la declaración de la renta. Se recomienda revisar el borrador, ya que suele aparecer de forma automática gracias a la Disposición Transitoria 2ª de la Ley del IRPF.

Hacienda cobró a ciertos pensionistas de más

Tras una reclamación de algunos de los afectados por este fallo de la Agencia Tributaria, el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que admitía que el erario público había cobrado de más a estas personas y que, por lo tanto, debía devolverles el dinero.

Aunque los trabajadores afectados no recuperarán todo lo que pagaron, la sentencia judicial sí establece que, al menos, puedan recuperar lo que tributaron en los últimos tres años del período: de 1975 a 1978.

Para percibir este dinero, Hacienda exige que sean los afectados los que, de forma activa, reclamen su compensación. Así, tienen que elaborar una solicitud manual para no perder el derecho a cobrar este dinero antes de que se agote el plazo.

El trámite ha de realizarse de manera online a través de la sede electrónica del Ministerio de Hacienda.

Cómo consultar el estado de la devolución

Para saber en qué estado se encuentra la solicitud de devolución, una vez presentada ante la Agencia Tributaria, hay que acceder a los servicios de Renta y revisar el expediente personal a través de la opción ""Servicio de tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)".

Para entrar en esta plataforma, el usuario se puede identificar de tres formas diferentes:

con certificado digital o DNI electrónico

con Cl@ve (si se está registrado en el sistema)

con el número de referencia del borrador o declaración de la Renta del año anterior (se trata de un código con 6 caracteres)

Hacienda, por su parte, dispone de un plazo de seis meses para realizar la devolución del IRPF a los mutualistas desde que finalizó la campaña de la Renta.

Las devoluciones pueden alcanzar hasta los 4.000 euros en los casos más elevados, aunque la media estimada ronda los 2.000 euros, según cálculos de expertos fiscales.