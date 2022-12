Comprar online esta Navidad también tiene que ser seguro

Aunque comprar por Internet durante las fiestas navideñas debería de ser igual de seguro, los clientes aún se enfrentan a problemas de seguridad

Las compras online se han convertido en una fórmula habitual, sobre todo, después de la pandemia. En Navidad muchas personas apuestan por este método, por el ahorro de tiempo que supone. Aun así, muchas personas siguen desconfiando de este tipo de transacciones.

Lo más importante que debes tener claro como consumidor es que, tus compras online de estas Navidades también pueden ser seguras. Conocer tus derechos impedirá que te sientas indefenso si tienes cualquier problema.

¿Cómo puedes comprar online de forma segura?

Que las webs sean seguras es lo más importante. Cuando lo haces en comercios de reconocido prestigio, como Zara, Mango o El Corte Inglés, no te van a engañar. Lo que no quiere decir que en algún momento no necesites presentar una reclamación, pero eso lo veremos después.

Ten en cuenta estos consejos para que no te engañen: Certificado de seguridad. Los principales navegadores solo muestran webs que aparecen como seguras y tienen el certificado de seguridad SSL. La página tiene que empezar por “https” y con un símbolo verde, lo que significa que toda la información está cifrada.

Los principales navegadores solo muestran webs que aparecen como seguras y tienen el certificado de seguridad SSL. La página tiene que empezar por “https” y con un símbolo verde, lo que significa que toda la información está cifrada. Precio. Si algo te parece demasiado barato para ser real, desconfía. Las estafas en Internet se suelen presentar con ofertas que parece que nadie puede rechazar. No siempre son estafas, pero efectúa las comprobaciones que verás a continuación.

Si algo te parece demasiado barato para ser real, desconfía. Las estafas en Internet se suelen presentar con ofertas que parece que nadie puede rechazar. No siempre son estafas, pero efectúa las comprobaciones que verás a continuación. Condiciones de Compra. Te muestra todas las condiciones de la compra, también sus políticas de pago o devoluciones.

Te muestra todas las condiciones de la compra, también sus políticas de pago o devoluciones. Aviso legal. Debes fijarte en que cuente con el aviso legal. Se trata de un documento que certifica que están cumpliendo la normativa legal.

Debes fijarte en que cuente con el aviso legal. Se trata de un documento que certifica que están cumpliendo la normativa legal. Pago. Lo mejor es pagar con tarjeta de crédito. Si te estafan, podrás reclamar tu dinero al banco. Eso sí, no es ninguna broma, porque tendrás que hacer innumerables trámites para conseguirlo. Otra opción es PayPal, ya que suele analizar muy bien los clientes con los que trabaja.

Lo mejor es pagar con tarjeta de crédito. Si te estafan, podrás reclamar tu dinero al banco. Eso sí, no es ninguna broma, porque tendrás que hacer innumerables trámites para conseguirlo. Otra opción es PayPal, ya que suele analizar muy bien los clientes con los que trabaja. Enlaces extraños. Dentro de una web, no sigas nunca un enlace que parezca sospechoso y que te lleve fuera de la página principal.

¿Cuáles son los problemas más comunes de las compras online?

Que te estafen puede ser un gran problema y, probablemente, el más grave. Pero no es el más grave. Como hemos comentado, también puedes tener conflictos en comercios de reconocido prestigio. Estos son algunos de los más habituales:

Que tu pedido no llegue a tiempo.

Que no acepten una devolución.

Que su servicio de atención al cliente no te atienda de manera correcta.

Que la mercancía esté en mal estado.

Que no respondan a tus reclamaciones.

Muchas personas desisten de reclamar algunas de las cuestiones comentadas previamente por falta de tiempo. El día no tiene tantas horas como para estar minutos y minutos al teléfono, por ejemplo.

Es importante que los consumidores conozcan sus derechos | Pexels

Puede que, como consumidor, puedas pensar que es mejor perder 50, 100 o incluso más euros, que dejarte la vida en una reclamación. Lo cierto es que no es una buena idea, ya que tienes tus derechos y debes defenderlos.

¿Qué hacer si te estafan en Internet?

Si todavía no te ha ocurrido, enhorabuena, pero seguro que conoces a alguien que han estafado de alguna manera al comprar por Internet. Las más habituales es que no llegue el producto, que no cumpla con las condiciones de compra o que llegue dañado.

Algunas páginas legales tienen la costumbre de enviar productos devueltos a los que compran online. Si no se ha desembalado, quizás no sea un problema. Sin embargo, conocemos casos en los que el artículo se veía claramente usado. También ahí tienes derecho a reclamar, ya que tú has comprado algo nuevo.

¿Sabes que, como cliente, tienes derecho a probar un producto y si no te satisface a devolverlo dentro del plazo y las condiciones estipuladas? Sin embargo, si por algo no está ya como nuevo, el comercio quizás debería darle otra salida. Por ejemplo, venderlo con descuento.

Como puedes comprobar, comprar por Internet no está exento de problemas. Lo importante es que sepas cómo puedes actuar. Lo normal es que en la web en la que hayas comprado exista a tu disposición una hoja de reclamaciones. Lo primero que tienes que hacer es rellenarla o seguir el procedimiento que te indiquen.

Lo más normal es que el proceso termine bien. Si has comprado en una web legal, su servicio de atención al cliente suele solventar los problemas que presentes y darte una solución. ¿Qué puedes hacer si no es así? Lo descubrirás en los siguientes apartados.

¿Cómo reclamar tus compras online?

La mayoría de comercios te deberían proporcionar una hoja o página de reclamaciones. Tanto si no te responden como si no lo hacen como esperas, te tocará ir a la Oficina de Atención al Consumidor más cercana a tu localidad.

Nuestra recomendación es que seas paciente con la empresa a la que presentas la reclamación. La respuesta en muchos casos no será tan rápida como esperabas.

Un dato curioso: Si la reclamación la firma un abogado, las posibilidades de éxito en cualquiera de los casos aumentan de forma sustancial. Por eso, te interesa contar con un servicio de defensa legal. Por muy poco dinero al mes estás cubierto no solo en situaciones como las que estamos comentando, sino ante otras muchas injusticias en tu vida diaria.

