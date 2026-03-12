Los comercios deben aceptar efectivo: qué dice realmente la ley y cuándo pueden exigir tarjeta

Pagar con móvil, tarjeta o monedas es ya parte del día a día de cualquier consumidor.

Cada comercio es libre de decidir qué métodos acepta, pero el problema surge cuando el cliente descubre las condiciones al final, justo en el momento de pagar. Ahí aparecen las dudas: ¿puede un negocio exigir un mínimo para tarjeta o rechazar el efectivo?

Lo que dice la ley: el efectivo no se puede vetar

Expertos en consumo recuerdan que ningún establecimiento puede prohibir el pago en metálico.

El abogado y economista David Jiménez explica que la ley permite fijar condiciones, como un mínimo para usar tarjeta, pero solo si el cliente las conoce antes de consumir.

Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que cualquier comercio que opere en euros está obligado a aceptar billetes y monedas. Obligar a pagar con tarjeta es ilegal.

España mantiene la protección del metálico

Aunque los pagos electrónicos han crecido, especialmente desde la pandemia, la legislación española sigue garantizando el derecho a usar efectivo dentro de los límites fiscales establecidos para evitar el fraude.

Esos límites restringen grandes pagos, pero no permiten a un comercio rechazar monedas o billetes en operaciones habituales.

Sanciones para los negocios que incumplen

El Real Decreto ley 24/2021 introdujo una infracción específica: negarse a aceptar efectivo cuando la ley lo permite puede acarrear multas desde 150 hasta 10.000 euros, o incluso superiores en casos graves.

En cambio, los pagos con tarjeta no está protegida por ley. Como recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ningún establecimiento está obligado a ofrecer pago con tarjeta ni a mantener operativo el datáfono.

Persona pagando con tarjeta de crédito / Sport

El aviso previo, clave para que la condición sea válida

Si un comercio quiere fijar un mínimo para pagar con tarjeta, debe avisarlo antes de que el cliente consuma. Sin ese cartel visible en la entrada, la barra o la caja, la condición no es válida.

El consumidor no puede verse sorprendido al final, cuando ya no tiene margen para decidir.

¿Y si el negocio quiere obligar a pagar solo en efectivo?

Si el establecimiento anuncia que acepta tarjeta, no puede retirar esa opción sin avisar.

Si ocurre, las asociaciones de consumidores recomiendan pedir una hoja de reclamaciones o acudir a los organismos autonómicos de consumo.