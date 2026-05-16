Cobrar el IMV mientras se recibe el paro y se vive con los padres: qué dice realmente la Seguridad Social

La posibilidad de cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) mientras se percibe la prestación por desempleo y se reside en el domicilio familiar está generando dudas entre muchos ciudadanos. Aunque la normativa permite esta compatibilidad en determinados casos, la realidad es que no se trata de un derecho automático ni de una ayuda accesible para cualquier persona que cobre el paro.

La Seguridad Social establece que el IMV es una prestación de carácter no contributivo destinada a garantizar unos ingresos mínimos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Por este motivo, puede complementar otras rentas, incluidas las prestaciones gestionadas por el SEPE, siempre que el solicitante cumpla una serie de condiciones específicas.

El IMV no se suma íntegramente al paro

Uno de los aspectos más importantes es que el Ingreso Mínimo Vital no funciona como una ayuda adicional que se añade íntegramente al subsidio o a la prestación por desempleo. Su finalidad es actuar como un complemento económico hasta alcanzar el umbral mínimo fijado por la Seguridad Social para cada unidad de convivencia.

Esto significa que, si una persona ya recibe ingresos procedentes del paro, el organismo calcula la cantidad total que le corresponde y descuenta lo que ya percibe. El IMV solo cubrirá la diferencia necesaria hasta llegar a la renta garantizada establecida legalmente.

Este modelo responde al objetivo de evitar duplicidades en las ayudas públicas y garantizar unos ingresos mínimos, no de acumular prestaciones.

Vivir con los padres puede impedir el acceso a la ayuda

El punto que más dudas genera es la posibilidad de solicitar el IMV viviendo en el domicilio familiar. En términos generales, la normativa tiene en cuenta la llamada unidad de convivencia, es decir, el conjunto de personas que residen en una misma vivienda y comparten gastos y recursos económicos.

Por ello, los ingresos y el patrimonio de los padres suelen computar en la solicitud, lo que en muchos casos provoca que el solicitante no pueda acceder a la prestación por superar los límites económicos establecidos.

Sin embargo, existen algunas excepciones contempladas por la Seguridad Social para quienes acrediten una situación de independencia económica real pese a vivir en el mismo hogar.

Familia con un hijo de más de 23 años que vive con sus padres / Archivo

Los casos en los que sí se puede solicitar de forma individual

La normativa permite pedir el IMV de forma individual viviendo con los padres cuando el solicitante demuestra que no forma parte económicamente de la unidad familiar o cumple determinados requisitos de autonomía.

Entre las condiciones más relevantes se encuentran tener al menos 23 años, salvo excepciones concretas, haber mantenido previamente una vida independiente durante determinados periodos y no depender económicamente del hogar familiar.

Además, el solicitante debe cumplir los límites de ingresos y patrimonio exigidos por la ley, así como acreditar residencia legal en España y una situación de vulnerabilidad económica.

La Seguridad Social analiza no solo la convivencia formal, sino también la realidad económica efectiva de cada caso antes de aprobar la ayuda.

Quiénes pueden beneficiarse realmente

En la práctica, esta compatibilidad está dirigida a perfiles muy concretos de personas vulnerables que, pese a residir con sus padres, mantienen cierta independencia económica o han desarrollado una trayectoria de emancipación previa.

Por el contrario, la mayoría de jóvenes que nunca han salido del domicilio familiar o comparten plenamente los recursos económicos del hogar quedan fuera del acceso al IMV, incluso aunque estén cobrando el paro.

Tampoco podrán acceder quienes superen los umbrales de renta y patrimonio fijados por la Seguridad Social.

Una posibilidad ya prevista en la normativa

La compatibilidad entre el paro y el Ingreso Mínimo Vital no es una medida nueva ni una ampliación reciente de derechos. Se trata de una posibilidad ya contemplada en la normativa vigente y que se aplica de manera individualizada según las circunstancias personales y económicas de cada solicitante.

La idea de que cualquier persona puede cobrar el IMV mientras recibe el paro y vive con sus padres resulta simplificada y puede generar confusión. La realidad es que solo quienes cumplan estrictamente todos los requisitos establecidos por la Seguridad Social podrán acceder a esta combinación de ayudas.