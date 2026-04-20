PENSIONES
Cuándo se cobran las pensiones en abril de 2026: estas son las fechas según tu banco
Las pensiones se abonan en 14 pagas
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, publicó los datos de marzo de 2026, que reflejaron que el gasto total de pensiones en España fue de 14.307,70 millones de euros. Según el Gobierno, en ese mes se abonaron 10.463.537 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas.
La pensión media del sistema alcanzó los 1.367,40 euros mensuales, lo que representó un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.
Tal y como indica la Seguridad Social, las pensiones de cualquiera de los regímenes, se abonan en 14 pagas: una por cada mes del año más dos pagas extraordinarias.
Lo más habitual es que el importe se reciba en la cuenta corriente entre el 22 y el 26 de cada mes, excepto en junio y noviembre, cuando se incluyen las pagas extraordinarias correspondientes a verano y Navidad.
Fecha de cobro de las pensiones en abril según el banco
- Miércoles 22 de abril: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros
- Jueves 23 de abril: Banco Santander
- Viernes 24 de abril: CaixaBank, Caja Rural, Ibercaja , Cajamar y Banco Sabadell
- Sábado 25 de abril: BBVA, ING y Kutxabank (al coincidir en fin de semana, podría cobrarse el lunes 27 en algunos casos)
- Lunes 27 de abril: Abanca
Cualquiera de las pensiones de la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, excepto las que derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que tienen las pagas extra prorrateadas a lo largo del año.
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