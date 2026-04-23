Cuándo se cobran las pensiones en abril de 2026: los bancos ya confirman las fechas de pago

Los pensionistas en España ya pueden ir preparándose para el próximo cobro de su pensión mensual. Como viene siendo habitual, los principales bancos ya han ido marcando sus fechas de ingreso para este mes.

Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, en marzo de 2026 en España hay alrededor de 9,5 millones de pensionistas y el gasto total de pensiones en España fue de 14.307,70 millones de euros.

La pensión media sigue subiendo poco a poco y se sitúa en torno a los 1.367 euros al mes, con un aumento cercano al 4,5% respecto al año pasado.

Como es habitual, las pensiones se abonan en 14 pagas al año, incluyendo dos pagas extra (verano y Navidad), salvo en algunos casos como accidentes laborales o enfermedades profesionales, donde ya vienen prorrateadas.

Lo normal es que el dinero llegue entre los días 22 y 27 de cada mes, aunque depende del banco. La Seguridad Social ordena el pago a principios de mes, pero son las entidades las que suelen adelantarlo para que los clientes lo reciban antes.

Este abril no hay festivos nacionales que compliquen los pagos, aunque hay un detalle importante: el día 25 cae en sábado, así que muchos bancos mueven el ingreso al lunes siguiente.

Los primeros en cobrar serán los clientes de Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros, que lo recibirán el miércoles 22 de abril. El jueves 23 será el turno del Banco Santander, y el viernes 24 ingresarán su pensión bancos como Caixabank, Ibercaja, Sabadell o Cajamar.

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Mientras que entidades como BBVA, ING, Kutxabank, Abanca o Laboral Kutxa harán el ingreso el lunes 27 de abril, sobre todo por el ajuste del fin de semana.