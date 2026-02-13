¿Cuánto cobra un ingeniero de energías renovables en 2026? Este es su sueldo base, bonus y complementos

Las energías renovables son una de las grandes apuestas de estos últimos años. Con el cambio climático siendo cada vez una mayor preocupación a nivel mundial es un sector que se quiere potenciar. Dicho esto, ¿cuánto cobran los ingenieros de energías renovables?

Todo lo que debes saber sobre los sueldos de los ingenieros de energías renovables

Como en otros tantos campos, el sueldo de uno de estos especialistas puede variar dependiendo de distintos factores. Uno determinante es el que remite a la experiencia del profesional, lo que deriva en que se pueda dar con tres niveles distintos.

En primer lugar, están los ingenieros 'Junior' (de 0 a 3 años de experiencia), con sueldos de entre 28.000 y 33.000 euros brutos al año. A estos les siguen los ingenieros de nivel intermedio (3 a 7 años de experiencia), con un salario de 35.000 a 50.000 euros anuales.

El nivel de remuneración más alto llega para los ingenieros 'Senior', con salarios de entre 50.000 y 65.000 euros brutos anuales. Eso sí, hay que considerar también que factores como trabajar en ciudades grandes similares a Madrid y Barcelona, además de hacerlo para empresas grandes, pueden implicar picos de hasta 80.000 euros al año.

¿Y qué hay de los bonus y complementos? Por lo general, uno al que suelen aspirar todos los ingenieros de energías renovables es un 'extra' por el que se pueden obtener de 1.000 a 3.000 euros brutos adicionales al año, vinculado generalmente a cumplir hitos, datos de eficiencia y similares.

Además de eso, estos profesionales suelen tener otros complementos como pagas extra (generalmente 1 o 2 al año), plus de transporte o desplazamiento si la obra ocurre fuera de la ciudad, y dietas cuando los desplazamientos se dan de forma frecuente.

También hay casos de retribuciones no monetarias; es decir, el ingeniero puede recibir incentivos en forma de beneficios sociales (como con seguros o tickets restaurante) o que permita una formación continua mediante cursos y certificados facilitados por la empresa.

Por lo general, los ingenieros de energías renovables se encuentran en una línea ascendente, con sueldos competitivos y ventajas de una naturaleza amplia. Una cosa está bien clara: es un sector con mucho futuro.