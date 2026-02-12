Cuánto cobra un especialista en ciberseguridad en 2026: Sueldo base y complementos

Con los ciberataques al alza estos últimos años no sorprende que los especialistas en ciberseguridad se hayan convertido en figuras muy codiciadas del mercado laboral. Pero, ¿cuánto cobran realmente estos profesionales?

Todo sobre el sueldo base de los especialistas en ciberseguridad

En primer lugar, es importante aclarar que como con otros tantos empleos, el sueldo de un especialista en ciberseguridad puede variar enormemente debido a dos factores principales: la experiencia del profesional y el rol que debe desempeñar en la empresa.

Para comenzar están los trabajadores junior, que son aquellos que acumulan de 0 a 3 años de experiencia. En estos casos, el sueldo base suele ubicarse entre los 20.000 y los 30.000 euros al año. Por otro lado, un analista de ciberseguridad ya es de un perfil superior, llegando a cobrar de 30.000 a 50.000 euros al año.

En el siguiente escalón podemos encontrar a los ingenieros de ciberseguridad. Estos son aquellos que se identifican con un nivel 'mid-senior', y cuyo salario se mueve en torno a los 45.000 y 60.000 euros anuales. Pero todavía quedan un par de niveles superiores.

Aquí entra en juego el consultor o senior especializado, con salario en rango de 50.000 a 80.000 euros. En última instancia están los considerados como 'managers' o jefes de ciberseguridad, los cuales pueden gozar de salarios de 70.000 a más de 100.000 euros en grandes empresas de ciudades como Madrid o Barcelona.

Qué clase de incentivos adicionales suelen recibir

A todo esto además hay que sumarle un puñado de bonus y complementos, comenzando por un extra por objetivos/rendimiento que remite a entre un 5% y un 20% del salario anual. Otra opción es que la empresa facilite la obtención de acciones en bolsa.

Formas alternativas mediante las que ofrecer un incentivo pasan por tickets restaurante, de transporte o dietas. Además, no es extraño que se facilite un seguro médico privado y que se garantice una formación continua con certificaciones pagadas (CISSP, CISM y más).

En definitiva, trabajar en el campo de la ciberseguridad no solo garantiza un sueldo base muy competitivo, también ofrece una serie de incentivos adicionales que hacen que sea una opción a considerar muy seriamente.