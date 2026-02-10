¿Cuánto cobra una empleada de hogar en España? Así queda su salario tras la subida del SMI

El salario medio de una empleada de hogar en España en 2025 rondaba los 13.660 euros brutos anuales, por encima del SMI de 15.120 euros en 14 pagas (1.134-1.184 euros mensuales). Con la subida de 2026, el mínimo sube a 17.094 euros anuales, variando por regiones como Madrid (13.700 euros) o Valencia (13.060 euros) según demanda y coste de vida.

El sueldo medio de una empleada de hogar en 2026

El Salario Mínimo Interprofesional se ha incrementado en 2026 hasta los 17.094 euros anuales, un cambio impulsado por el Gobierno para combatir la inflación y mejorar el poder adquisitivo en sectores vulnerables, como el que corresponde a las empleadas de hogar en España.

Para las empleadas de hogar, esto significa un suelo salarial más alto directamente aplicable, ya que su convenio colectivo está ligado al SMI con ajustes específicos por horas o jornada completa. Afecta porque muchas trabajan a tiempo parcial o interno, elevando sus pagas mensuales en unos 150-200 euros, lo que reduce la precariedad y anima a formalizar contratos.

El sueldo de una empleada de hogar depende mucho de su recorrido profesional y el tipo de contrato. Quienes empiezan suelen cobrar menos, pero con años de experiencia pueden llegar a alcanzar sueldos que superan con creces ese salario mínimo.

Una jornada reducida baja el sueldo mensual, mientras que incluir pagas extras o bonos por noches o familias grandes lo sube holgadamente. El alojamiento interno no recorta el mínimo legal, y vivir en ciudades caras o especializarse en cuidados abre puertas a mejores ofertas.

Las empleadas de hogar mantienen la limpieza general del domicilio, como suelos, baños y cocinas, además de lavar, planchar y organizar la ropa. Preparan comidas sencillas, hacen compras y mantienen el orden en los espacios. Apoyan en cuidados de niños o mayores con paseos, movilidad o acompañamientos, ajustándose siempre a las necesidades familiares.

Para poder ejercer como empleada de hogar en España no hace falta carrera universitaria, pero un nivel básico como la ESO, junto con experiencia y referencias sólidas, es clave. Certificados en servicios domésticos o formación en cuidados ayudan mucho, sobre todo para dependientes. Legalmente, se exige alta en la Seguridad Social, contrato escrito si dura más de cuatro semanas y control de horario.