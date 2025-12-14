Trabajo
¿Cuánto cobra un barista de Starbucks en España? Este es el salario medio y complementos
La cadena cuenta con cientos de establecimientos en nuestro país, y sigue expandiéndose a día de hoy
La cadena de Starbucks sigue expandiéndose en España con nuevos establecimientos situados en ciudades donde la compañía no había puesto aún el pie.
Esa es la razón por la que mucha gente se está interesando por los puestos de trabajo que ofrece la mutlinacional dentro de dichos locales, destacando el de barista por encima del resto.
En este caso en concreto, estaríamos hablando de la persona encargada de hacer los cafés dentro de los establecimientos y, según fuentes, el salario estaría cerca del sueldo mínimo interprofesional.
Esto se debe a que Starbucks pertenece al Grupo Vips y, en España, el sueldo de los trabajadores del mismo siempre suele rozar el SMI en casi todos los casos.
¿Qué implica esto exactamente? Pues que el salario base de un barista de Starbucks estaría entre los 12.000 y los 13.000 euros brutos anuales, aunque bien es cierto que existen complementos.
El más importante de todos tendría que ver con la nocturnidad: en aquellos Starbucks que estén abiertos 24 horas, el barista cobrará un extra si trabaja de madrugada.
Además de esto, otro de los complementos salariales tienen que ver con la antigüedad del trabajador, cuyo sueldo irá aumentando ligeramente conforme más tiempo pase formando parte de la empresa.
En este mismo sentido, nos encontramos ante un puesto que cuenta con un salario bastante similar al que se puede ver en otras franquicias similares, por lo que la situación no varía demasiado en este caso concreto.
