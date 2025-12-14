¿Cuánto cobra un auxiliar de vuelo en España? Este es el sueldo medio y sus complementos en 2025

El oficio de auxiliar de vuelo es uno de los que más se han popularizado en los últimos años gracias a las condiciones que ofrece desempeñar un trabajo de estas características.

Sobre todo, por la idea de que es una labor que permite a la persona desplazarse de un lugar a otro del mundo y, en ocasiones, pasar un tiempo en un país ajeno al suyo durante un tiempo más o menos prolongado.

Pero... ¿cuánto cobra un auxiliar de vuelo exactamente? Según los últimos datos que han salido a la luz, el sueldo estaría entre los 1.400 euros y los 2.200 euros anuales, aunque todo depende de la compañía con la que esté trabajando la persona.

En este caso en concreto, hablamos de que los sueldos de los auxiliares de vuelo de las compañías de bajo coste suele ser algo inferior al del resto de multinacionales que hay dentro del sector.

Por poner un ejemplo: el sueldo de los auxiliares de vuelo de Ryanair suele encontrarse entre los 1.400 y los 1.800 euros brutos mensuales, mientras que en Iberia se sitúa entre los 1.800 y los 2.200 euros.

Por otro lado, y tal y como ocurre en otros empleos del sector, los sueldos de los auxiliares de vuelo pueden verse impulsados por todo tipo de complementos adicionales.

Desde retribuciones por horas extra hasta comisiones por venta dentro del vuelo, pasando por pagos de dietas y desplazamientos cuando sea necesario; estos son algunos de los extras que poseen los auxiliares de vuelo en las compañías que operan en España.

Y es que, teniendo en cuenta que los requisitos para ser auxiliar de vuelo no son demasiado exigentes porque basta con un título de Tripulante de Cabina de Pasajeros, saber nadar y contar con un segundo idioma, estamos ante uno de los trabajos más populares de los últimos años.