Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025

Desde el 20 de noviembre, Amazon ha puesto en marcha su Black Friday 2025, y no exageramos cuando decimos que miles de productos están rebajados a precios que realmente dejan sin aliento. Pero, ojo, estas ofertas son por tiempo limitado, ¡así que no pierdas ni un segundo más!

Las rebajas han causado furor entre los compradores, que no han dudado en lanzarse a por las ofertas más deseadas. De hecho, muchos de los artículos más populares están empezando a agotarse tras solo cuatro días de promociones. Así que, si aún tienes dudas o te has retrasado un poco, ¡no te preocupes! Aquí te traemos una selección de los productos que están arrasando y que se han colocado entre los más vendidos de este Black Friday.

Las mejores ofertas (y las más vendidas) de este Black Friday 2025

18 packs de 48 unidades… las toallitas Dodot por menos de 30 euros

¿Quién no conoce las famosas toallitas Dodot? Esta marca, líder en el cuidado del bebé, vuelve a arrasar en Amazon, con más de 20.000 unidades vendidas en solo unos días.

Son perfectas para la piel delicada del bebé, pero también ideales para cualquier tipo de piel. Además, su práctico tamaño las convierte en un imprescindible para llevar en tu bolso o mochila.

De 750 a 440 euros: el Garmin Fénix 7 Pro Solar

Si eres amante del deporte o simplemente te gustan los gadgets de calidad, no puedes dejar pasar esta oferta. El Garmin Fénix 7 Pro Solar está rebajado, y con su lente de carga solar, podrás disfrutar de una duración de batería incomparable. Además, su pulsómetro integrado te ayudará a monitorizar tu entrenamiento, el sueño y la recuperación, optimizando tus resultados.

Por menos de 500 euros, el televisor Xiaomi TV más vendido del Black Friday

Con una rebaja superior al 50%, este televisor Xiaomi con tecnología QLED es una verdadera ganga. Su calidad de imagen es impresionante, y además, podrás acceder a miles de aplicaciones como Netflix, Prime Video o Disney+ al instante. Perfecto para ver tus series y películas favoritas desde la comodidad de tu hogar.

De 900 a 536 euros: el robot aspirador Dreame con base de autovaciado

¡La limpieza nunca fue tan fácil! Este robot aspirador ha sido un éxito rotundo con casi 5.000 valoraciones positivas. Con su potente motor TurboForce y su sistema de succión Vormax de 19kPa, elimina polvo fino y residuos grandes sin hacer ruido. Además, su base de autovaciado y su sistema antienredos lo hacen ideal para mantener tu hogar impecable sin esfuerzo.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Con más de mil unidades vendidas en las últimas horas, esta versión de la Nintendo Switch 2 ha cautivado a todos. Y lo mejor: viene con el juego Mario Kart World en su versión digital, por lo que podrás disfrutar de emocionantes carreras con Mario y sus amigos en distintos escenarios. ¡Es el paquete perfecto para disfrutar al máximo!

Hazte con unos AirPods 4 por menos de 110 euros

Con casi 15.000 valoraciones, los nuevos AirPods 4 de Apple son un éxito total. Estos auriculares inalámbricos ofrecen una cancelación activa de ruido, un diseño más cómodo y controles táctiles para gestionar música y llamadas sin esfuerzo. ¡Un regalo perfecto para ti o para alguien especial!

De 80 a 39 euros: el videojuego EA Sports FC 26

Este videojuego es un imprescindible para los fanáticos del fútbol. Con más de 20.000 futbolistas, 750 clubes y 120 estadios, EA Sports FC 26 te ofrece la experiencia más realista y emocionante de la saga. ¡Desafía a tus amigos y vive la pasión del fútbol como nunca antes!

Rebajada un 44 %, así es la plancha de pelo profesional GHD Gold

¿Quieres tener un cabello suave, liso y brillante? Esta plancha GHD Gold es todo lo que necesitas. Con su tecnología dual zone, mantiene una temperatura constante de 185ºC para un acabado profesional, sin dañar tu cabello. ¡Es el secreto para un peinado perfecto!

Rebajado un 20 %, el MacBook Air Apple 2025 con Chip M4

Con el nuevo chip M4, el MacBook Air 2025 lleva la productividad y el entretenimiento a otro nivel. Su diseño ultraportátil y su batería de hasta 18 horas lo hacen ideal para crear y trabajar desde cualquier lugar. Además, con Apple Intelligence, tus tareas diarias se hacen mucho más fáciles y rápidas.

Por solo 85 euros, la aspiradora Rowenta XPert 6.60 perfecta para acabar con la suciedad

¿Buscas una aspiradora potente, ligera y asequible? La Rowenta XPert 6.60 es la opción perfecta. Con su tecnología antienredos y un rendimiento excelente, te ayudará a mantener tu hogar impecable sin complicaciones. ¡Y todo por menos de 90 euros!

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.