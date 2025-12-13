Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
La cesta de la compra se dispara: un 76% de consumidores solo compra ofertas puntuales de supermercados

El precio de la cesta de la compra es cada vez más elevado

Cesta de la compra

Cesta de la compra / ALEX NUNES VIEIRA

David Cruz

David Cruz

La inflación sigue siendo uno de los problemas que más preocupa a los españoles, y lo cierto es que sigue sin dar tregua a finales de año. Según el último informe de AECOC, nuestra querida cesta de la compra se ha convertido en un auténtico campo de batalla y casi la mitad de compradores ya ha dejado de darse caprichos en el supermercado, dejando a un lado snacks, cosméticos y cervezas premium, entre otros productos.

Y es que la estrategia es muy clara: comprar solo lo estrictamente necesario y aprovechar cada oferta puntual, aunque en muchos casos estos descuentos no sean del todo ciertos.

Un 76% de los consumidores confiesa que solo se fija en descuentos cuando realmente le interesa algo y un 60% recorre varios supermercados comparando precios como auténticos detectives de barros. Básicamente, comprar hoy en día es casi un deporte extremo que requiere práctica y pericia.

Pero ojo, porque no todos sufrimos igual. Mientras la mayoría priorizamos lo básico y buscamos gastar lo mínimo, un 42% de los usuarios de supermercados todavía se atreve a comprar productos de calidad, gourmet o sostenibles. Especialmente los más jóvenes: ecológicos, 'plant-based' y siempre dispuestos a probar lo nuevo. De. hecho, un 72% de ellos incorporó algún producto que consideraron 'innovador' en su última compra.

La innovación también se nota en los detalles: envases sostenibles, formatos prácticos, sabores y texturas originales… Todo lo que haga que la compra sea más fácil, más saludable y menos aburrida.

Especialmente importante para hogares con hijos (50%) o mascotas (67%), donde cada decisión cuenta. Familias que cuentan con problemas económicos para llegar a final de mes en muchos casos, pero que tienen en cuenta esta sostenibilidad en el momento de hacer sus compras.

Marta Munné, responsable de estudios Shoperview de AECOC, lo resume así: "para captar al consumidor actual, hay que combinar calidad, buen precio y propuestas que realmente importen: salud, sostenibilidad y conveniencia". En resumen, comprar hoy no es solo llenar la despensa: es un arte, un reto… y a veces, una pequeña aventura épica para nuestra cartera.

TEMAS
