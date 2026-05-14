Cayetano, jubilado (71 años): trabajó 55 años y tuvo que llegar hasta el Supremo para cobrar su pensión

El sistema de pensiones no siempre tiene soluciones claras para todo el mundo, y eso es algo que Cayetano comprobó de primera mano. Porque a pesar de haber cotizado durante 55 años, tuvo que sufrir para cobrar su pensión.

Cotizó 55 años y acabó reclamando su pensión al Supremo

Cayetano es un jubilado de 71 años, y cuando en su momento optó por pedir su pensión a la Seguridad Social, recibió una negativa muy específica: no cumplía con la llamada 'carencia específica', lo que le impedía cobrar su pensión de jubilación.

Esencialmente, el requisito que no cumplía Cayetano era el de haber estado trabajando como mínimo dos años dentro de los últimos 15 antes de pedir la jubilación. Pero en su recta final como trabajador su situación laboral cambió.

Al trabajar a tiempo parcial al 50%, la Seguridad Social le aplicó un coeficiente de parcialidad por el que solamente acabó cotizando 376 días. En la práctica, se quedó muy lejos de los 730 días exigidos.

Jubilado observa documento / FREEPIK.

Lógicamente, Cayetano recurrió esta decisión, pero no obtuvo resultados positivos de primeras; recibió la negativa tanto por parte del Juzgado Social como del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que solamente le quedó recurrir al Tribunal Supremo.

A sus 71 años, el Supremo le dio la razón finalmente, concluyendo que el sistema aplicado por la Seguridad Social suponía una discriminación para aquellos trabajadores ejerciendo a tiempo parcial. Y es que sin importar las horas, cada día trabajado debe registrarse como un día cotizado.

De hecho, que el Supremo le diera la razón a Cayetano encaja con una reforma realizada en 2023 que pretendía justamente desprenderse de dichos coeficientes para evitar casos como el de este jubilado. Aunque costó, el tiempo le acabó dando la razón.

El caso de Cayetano demuestra hasta qué punto algunos errores administrativos pueden acabar afectando incluso a trabajadores con más de medio siglo cotizado. Y aunque tardó años en llegar, la justicia acabó dando la razón a un trabajador que se había sacrificado toda su vida.