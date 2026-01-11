Carme Canet, periodista, 63 años: "Me han denegado la jubilación"

Carme Canet, periodista especializada en artes escénicas, vive una situación surrealista con la Seguridad Social: pese a contar con más de 41 años de cotización, se le ha denegado la jubilación anticipada debido a errores administrativos. “Lo absurdo es poco”, asegura la profesional de 63 años.

A lo largo del último año, Canet ha intentado gestionar su jubilación anticipada, revisando cuidadosamente su vida laboral, donde constan 41 años y 10 meses de trabajo registrados. Sin embargo, los informes que le proporcionó la Seguridad Social mostraban cifras muy diferentes, generando confusión y frustración.

Tres informes diferentes sobre su jubilación

Al solicitar un primer informe para conocer el cálculo estimado de su pensión, le comunicaron que había trabajado únicamente 27 años. Ante la sorpresa, Canet presentó documentación adicional, argumentando que quizá no se habían tenido en cuenta los periodos cotizados bajo el Régimen de Artistas.

Posteriormente, el segundo informe reflejaba que había trabajado 36 años, nueve más que el primero, pero todavía insuficiente para la jubilación anticipada, que requiere un mínimo de 38 años. La Seguridad Social le indicó entonces que presentara la solicitud y que seguramente se contabilizarían correctamente sus años.

Sin embargo, un tercer funcionario volvió a revisar su expediente y calculó solo 23 años cotizados, 13 menos que el segundo informe, a pesar de que Canet lleva 26 años en su última empresa. La disparidad entre los tres informes es extrema y no tiene explicación lógica.

"Es absurdo"

Actualmente, la jubilación de Carme Canet sigue denegada. Ha presentado un primer recurso, pero mientras se resuelve, no recibe ingresos ni cotiza. La periodista denuncia la falta de coordinación y profesionalidad de la administración, que le ha dejado en un limbo legal y financiero.

“Es absurdo: tres informes distintos sobre la misma vida laboral”, afirma Canet, reflejando la angustia de muchos trabajadores que se enfrentan a errores burocráticos que afectan su derecho a retirarse con seguridad. La situación pone de relieve los fallos del sistema y la necesidad de una revisión urgente de los procedimientos de cálculo de cotizaciones.