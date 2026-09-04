Carlos Tena, pensionista, denuncia: "No es justo que alguien con 35 años cotizados perciba el 100% y yo, con 41 años, vea reducida mi jubilación un 28%

En nuestro país, algunos empleados deciden acceder a la jubilación anticipada cuando alcanzan la edad ordinaria de jubilación. Sin embargo, solicitar esta prestación económica antes de tiempo implica una serie de requisitos y condiciones. Especialmente, los futuros pensionistas tienen que tener en cuenta las penalizaciones.

Al alcanzar la edad ordinaria de jubilación, los trabajadores que han realizado sus cotizaciones en la Seguridad Social tienen derecho a percibir una pensión por jubilación. Actualmente, la edad legal para poder solicitar esta prestación económica es de 65 años si has cotizado un mínimo de 38 años y 3 meses.

En caso de no alcanzar este periodo de cotización, los trabajadores pueden solicitar esta prestación económica y retirarse del mercado laboral a los 66 años y 10 meses. Asimismo, el número mínimo de años cotizados para la jubilación es de 15 años, en ambos casos.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Además, dentro de este periodo 2 años deben incluirse en los 15 años anteriores a la fecha de solicitud. En cualquier caso, los trabajadores pueden solicitar la jubilación anticipada voluntaria con 63 años si han cotizado más de 38 años y 3 meses en la Seguridad Social, o con 64 años y 10 meses en caso contrario, siempore que haya cotizado un mínimo de 35 años en su vida laboral.

No obstante, los trabajadores que se retiran por jubilación anticipada forzosa y causa involuntaria pueden solicitar la prestación con 62 años y 10 meses si han acreditado un mínimo de 38 años y 3 meses. Para las personas que hayan cotizado mayor tiempo del citado, pueden solicitar la jubilación a los 61 años.

Actualmente, la edad de jubilación en España es de 66 años y 10 meses / Quibus

A este respecto, un jubilado de 67 años denuncia que tuvo que retirarse a los 61 años de manera anticipada tras quedarse sin trabajo. Así lo explica Carlos Tena a través del canal de YouTube de ASJUBI40: "Mi única opción era la jubilación anticipada a los 61 años. No porque no quisiera trabajar, sino porque a esa edad, y mucho antes, estás muerto profesionalmente".

"Gracias a lo que me quedaba todavía de intermediación, pude ir tirando hasta 2016, hasta que un amigo, dándose cuenta de mi situación económica, me contrató para tener una pequeña empresa con tan mala fortuna, que al cabo de un año tuvo que cerrar la empresa y sintiéndolo mucho, tuvo que despedirme", detalla el pensionista.

En este contexto, Tena reclama un cambio en el modelo sobre la jubilación anticipada, en relación a los años cotizados: "No es justo que alguien, por llegar a los 65 años, teniendo 35 años de cotización, perciba 100% y yo que he cotizado 41 años, vea reducida mi jubilación un 28%".