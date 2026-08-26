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ECONOMÍA

Carlos Llull, experto en aire acondicionado: "Apagarlo por la noche puede hacerte gastar más"

El técnico de climatización explica que los equipos modernos se autorregulan

Aire acondicionado

Aire acondicionado / Sport

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Andrea Riera

Andrea Riera

Con las altas temperaturas del verano, dormir sin aire acondicionado puede resultar complicado, sobre todo durante esas noches en las que la habitación apenas consigue bajar de temperatura. Ante esta situación, una de las dudas más habituales es si merece más la pena dejar el aparato encendido durante toda la noche o apagarlo después de un rato y volver a ponerlo en marcha cuando el calor vuelva a ser insoportable.

Carlos Llul, técnico de climatización y asesor energético, ha respondido a esta pregunta en un vídeo publicado en Instagram y su explicación puede sorprender a quienes apagan el aparato constantemente pensando que así consiguen ahorrar más en la factura de la luz.

El experto pone un ejemplo muy sencillo: son las 22:00 horas, la habitación está a 29 grados y se programa el aire a 24. El equipo empieza a enfriar hasta alcanzar esa temperatura y, una vez conseguida, reduce automáticamente su potencia. Si en ese momento se apaga, la habitación volverá a calentarse durante las horas siguientes y las paredes también acumularán calor.

Una persona enciende un aire acondicionado, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España).

Una persona enciende un aire acondicionado, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Así, si a las tres de la madrugada una persona se despierta sudando y vuelve a encenderlo, el aparato tendrá que trabajar con mucha intensidad para enfriar de nuevo toda la estancia: "Y aquí está el mayor error".

"Los equipos inverter modernos no consumen el 100% toda la noche, ya que cuando alcanzan la temperatura se autorregulan automáticamente y consumen mucho menos", señala el técnico. Por tanto, mantener el aire encendido no significa que vaya a funcionar a máxima potencia durante las ocho horas, ya que el consumo se adapta a las necesidades de la habitación.

Llul calcula que una máquina con una potencia máxima de 1.500 vatios, en un escenario bastante exigente, podría suponer alrededor de un euro de electricidad durante ocho horas.

Según el experto hay otro factor que resulta fundamental y que muchas veces pasa desapercibido: "El problema no es cuánto consume el aire acondicionado, el problema es cuánto calor entra en la vivienda porque si tienes poco aislamiento o el sol pegando todo el día, el equipo va a tener que trabajar muchísimo más".

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Por eso, apagar y encender continuamente el aire acondicionado no siempre es la opción más eficiente, especialmente si se trata de un equipo inverter: "Los equipos inverter modernos están diseñados precisamente para autorregularse", asegura Llull.

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