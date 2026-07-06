Cándida Jiménez, jubilada a los 63 años por una enfermedad: "después de 40 años cotizando me penalizan de por vida"

Cándida Jiménez nunca imaginó que, después de más de cuatro décadas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, su jubilación acabaría marcada por una reducción permanente de su pensión.

A la edad de 63 años tuvo que dejar su empleo debido a una enfermedad que le impedía continuar con su actividad laboral, una decisión que, según explica, no tomó por voluntad propia.

"Me han penalizado con un 13% menos de por vida", lamenta la jubilada, que considera injusto que su situación reciba el mismo tratamiento que otros casos de jubilación anticipada voluntaria.

Aunque Cándida había acumulado más de 40 años de cotización, ese recorte se mantendrá durante toda su vida, lo que supone percibir una prestación inferior a la que esperaba después de toda una carrera laboral.

Según cuenta ella misma, esta circunstancia ha condicionado su economía desde un primer momento. Con unos ingresos mensuales más bajos, ha tenido que reorganizar sus gastos y ajustar su presupuesto para hacer frente al aumento del coste de la vida.

Un grupo de personas jubiladas recorre las calles del casco histórico de Peñíscola. / Archivo

Considera que quienes se ven obligados a abandonar el mercado laboral por motivos de salud deberían recibir un tratamiento diferente.

El caso de Cándida ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la equidad del sistema de pensiones. Varias asociaciones de pensionistas llevan tiempo reclamando que se revisen los coeficientes reductores aplicados a personas con largas carreras de cotización que no pueden continuar trabajando por causas ajenas a su voluntad.

Mientras continúa este debate, Cándida insiste en que su objetivo no es recibir un trato de favor. Solo reclama que se tenga en cuenta la realidad de quienes, después de trabajar más de 40 años, se ven obligados a jubilarse antes de la edad ordinaria por culpa de una enfermedad. Enfermedad que les obliga a aceptar una reducción permanente en sus pensiones.