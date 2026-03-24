La campaña de la Renta 2025-26 arranca el 8 de abril: así podrás acceder al borrador

La campaña de la Declaración de la Renta 2025-2026 comenzará oficialmente el miércoles 8 de abril de 2026, fecha en la que los contribuyentes podrán acceder por primera vez al borrador y presentar su declaración por vía telemática.

El plazo finalizará el 30 de junio, tanto para las gestiones online como para las citas telefónicas y presenciales.

Para quienes prefieran otras modalidades, el 6 de mayo se iniciará el periodo de la atención telefónica con cita previa. Mientras que el 1 de junio dará comienzo de la atención presencial en oficinas, también con cita previa.

Renta Web Open: el simulador ya está disponible

Desde el 19 de marzo, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha Renta Web Open, un simulador que permite calcular de forma aproximada si la declaración resultará a pagar o a devolver.

Este simulador no sustituye al borrador oficial y no permite presentar la declaración, pero sí ayuda a preparar la documentación necesaria antes del 8 de abril.

Cómo solicitar el borrador

El acceso al borrador se habilitará el 8 de abril. A partir de ese momento, cualquier contribuyente podrá consultar sus datos fiscales y comenzar la presentación.

Métodos de identificación

Para entrar en Renta Web será necesario identificarse mediante alguno de estos sistemas:

Certificado digital o DNI electrónico.

Número de referencia.

Cómo obtener el número de referencia

El número de referencia puede solicitarse utilizando:

Certificado o DNI electrónico.

Sistema Cl@ve.

Casilla 505 de la declaración del año anterior.

Si se opta por esta última vía, será necesario aportar:

DNI o NIE.

Fecha de expedición o caducidad.

Número de soporte (en el caso del NIE).

Una vez validados los datos, se pedirá la casilla 505 de la Renta 2024 o el IBAN de una cuenta del contribuyente, según corresponda.

La referencia del año anterior sigue siendo válida siempre que sea la última obtenida y no haya sido inhabilitada.

Acceso al borrador paso a paso

Para consultar el borrador, el contribuyente deberá entrar en la página de Renta Web de la Agencia Tributaria e identificarse. Después deberá indicar si actúa en nombre propio o como representante.

En el expediente aparecerán todos los servicios disponibles. Para iniciar la declaración habrá que seleccionar: "Borrador/Declaración (Renta WEB)".

A partir de ahí se podrá:

Iniciar una nueva declaración.

Continuar una sesión previa.

Modificar una declaración ya presentada.

Antes de avanzar, es fundamental revisar los datos identificativos del declarante y de la unidad familiar, ya que algunos no podrán modificarse más adelante.

Declaración de la renta 2026 / Archivo

Quién está obligado a presentar la declaración

En términos generales, todos los contribuyentes del IRPF deben presentar la declaración, salvo excepciones.

No están obligados quienes:

1. Perciban rendimientos del trabajo inferiores a 22.000 euros anuales. Siempre que procedan de un solo pagador.

2. Perciban rendimientos del trabajo inferiores a 14.000 euros anuales. Y además cumplan alguno de estos requisitos:

Tener más de un pagador.

Recibir pensiones compensatorias del cónyuge.

del cónyuge. Recibir anualidades por alimentos no exentas.

no exentas. Que el pagador no esté obligado a retener (como pensiones del extranjero).

(como pensiones del extranjero). Percibir rendimientos con retención fija, como charlas o cargos de administración.

Quienes no se encuentren en estos supuestos deberán presentar la declaración dentro de los plazos establecidos.

Un proceso que se simplifica, pero exige preparación

Con el simulador ya disponible y el acceso al borrador a punto de abrirse, los contribuyentes pueden comenzar a organizar la documentación necesaria.

La campaña de este año mantiene el calendario habitual, pero recuerda la importancia de revisar cuidadosamente los datos fiscales antes de confirmar la declaración.