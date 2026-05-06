ECONOMÍA
Cambios en la nómina de los españoles: se volverá a reducir a partir de 2027 para la 'hucha de pensiones'
El MEI subirá el próximo año para garantizar un buen funcionamiento del sistema de pensiones
Los trabajadores y empresas en España están asumiendo un aumento en las cotizaciones sociales. El motivo es la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), diseñado para reforzar el sistema de pensiones. Este recargo, que ya aparece en las nóminas, incrementará su tipo del 0,8% actual hasta el 0,90% a principios de 2027. La medida forma parte de una estrategia progresiva que continuará hasta el próximo 2029.
En este nuevo reparto, la empresa aportará el 0,83%, mientras que el trabajador contribuirá con el 0,17%. Este cambio forma parte de la continuidad del sistema ya establecido tras la sustitución del antiguo factor de sostenibilidad.
El MEI aparece reflejado en la nómina de los empleados bajo un concepto específico, normalmente identificado como “Cotización MEI” o una denominación similar. Se trata de una deducción adicional que impacta directamente en el salario neto.
Un poco menos de nómina
Para entenderlo mejor, un trabajador con un salario bruto anual de 24.000 euros habría pagado en 2026 alrededor de 36 euros al año por este concepto, lo que equivale a unos 3 euros mensuales aproximadamente.
Con el incremento previsto para 2027, ese mismo trabajador pasaría a aportar unos 40,80 euros anuales, es decir, cerca de 3,40 euros al mes. Aunque el aumento es pequeño, refleja la progresiva subida del mecanismo.
Los fondos recaudados mediante este sistema no se quedan en las cotizaciones ordinarias, sino que se destinan directamente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como la 'hucha de las pensiones', con el objetivo de reforzar su estabilidad futura.
Se igualará la contribución en unos años
Las previsiones indican que este incremento será gradual en los próximos años. Entre 2030 y 2050, el reparto entre empresa y trabajador se igualará, contribuyendo ambos al 0,6% cada uno dentro del total del 1,2% previsto para ese periodo.
En cuanto a excepciones, el MEI se aplica de forma general a todos los trabajadores, independientemente de su salario. Sin embargo, quedan fuera quienes no cotizan por jubilación, como aquellos que solo lo hacen por contingencias profesionales, o los casos recogidos en determinados artículos de la normativa de la Seguridad Social relacionados con la jubilación activa o situaciones de compatibilidad entre trabajo y pensión.
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