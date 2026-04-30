Cambios en el modelo de alquiler en España: otros modelos más rentables para los propietarios

La situación del mercado del alquiler en España a principios de 2026 se caracteriza por una crisis de oferta y precios en máximos históricos, consolidándose como uno de los principales desequilibrios estructurales de la economía. El mercado se describe en un estado crítico, con una fuerte tensión que afecta principalmente a grandes áreas urbanas.

Actualmente, el precio medio del alquiler se sitúa en torno a los 15 euros por metro cuadrado, el nivel más alto registrado hasta ahora. Sin embargo, esta cifra es solo una media que oculta importantes diferencias territoriales. Mientras ciudades como Madrid o Barcelona superan ampliamente esos valores, otras capitales más pequeñas mantienen precios considerablemente más bajos.

Incertidumbre regulatoria

Esta escalada de precios ha tenido un impacto directo en la accesibilidad a la vivienda. Cada vez más personas destinan una parte significativa de sus ingresos al pago del alquiler, lo que limita su capacidad de ahorro y reduce su calidad de vida. En muchos casos, incluso acceder a una vivienda se ha vuelto directamente inviable.

A esta situación se suma una reducción constante de la oferta disponible. Desde 2021, se estima que han desaparecido del mercado cerca de 400.000 viviendas en alquiler, una tendencia que no parece revertirse a corto plazo. La incertidumbre regulatoria y la búsqueda de mayor rentabilidad están detrás de muchas de estas decisiones.

Además, se prevé que en los próximos años una gran cantidad de contratos vigentes llegue a su fin. Una parte importante de los propietarios podría optar por retirar sus inmuebles del alquiler tradicional, lo que agravaría aún más la escasez de oferta existente.

Históricamente, la mayoría de propietarios ha optado por alquilar sus viviendas completas. No obstante, esta tendencia está empezando a cambiar. Cada vez más arrendadores consideran alternativas que les permitan obtener mayores beneficios económicos.

Será más difícil acceder a la vivienda

Entre estas opciones destacan el alquiler por habitaciones y el alquiler vacacional, ambos percibidos como más rentables que el arrendamiento convencional. Este cambio de modelo podría modificar significativamente la estructura del mercado en los próximos años.

Por otro lado, muchos propietarios que decidan mantener sus viviendas en alquiler lo harán ajustando al alza los precios o seleccionando perfiles de inquilinos con mayor capacidad económica. Este endurecimiento de las condiciones contribuirá a un mercado más restrictivo, dificultando aún más el acceso a la vivienda para una gran parte de la población.