La Unión Europea cambia las normas y obliga a la Seguridad Social a pagar 13.000 euros a los padres que no cobraron por cuidar a sus hijos

Miles de padres en España pueden recuperar ahora cantidades que la Seguridad Social dejó de abonarles durante años.

Una normativa europea y varias sentencias judiciales han obligado al organismo a reconocer el complemento de paternidad en las pensiones contributivas, un derecho que durante mucho tiempo solo se aplicó a las mujeres.

El complemento, creado en 2016, no es una ayuda directa, sino un incremento en la pensión destinado a compensar a quienes vieron afectada su carrera profesional por dedicarse al cuidado de sus hijos.

Gracias a este reconocimiento, miles de pensionistas podrán recuperar cantidades que nunca llegaron a percibir.

El complemento se amplía a los varones tras las sentencias europeas

Hasta hace pocos años, la Seguridad Social solo concedía este complemento a las madres. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo consideraron esta práctica discriminatoria, obligando a modificar la normativa.

Como consecuencia, los hombres que se jubilaron entre 2016 y el 3 de febrero de 2021 pueden reclamar ahora este complemento, lo que supone un aumento permanente en su pensión y el cobro retroactivo de todos los meses en los que no se les abonó.

Familia multigeneracional / Sport

¿Quiénes pueden recuperar el dinero?

Los requisitos para reclamar son claros:

Hombres con pensión contributiva reconocida entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021 .

. Pensionistas con dos o más hijos , biológicos o adoptados.

, biológicos o adoptados. Beneficiarios de pensiones de jubilación, incapacidad permanente o viudedad.

El complemento se aplica como un porcentaje adicional sobre la pensión:

Los pensionistas con dos hijos tienen derecho a un aumento del 5% en su pensión.

tienen derecho a un en su pensión. Aquellos con tres hijos pueden recibir un incremento del 10% .

pueden recibir un . Los padres con cuatro o más hijos obtienen un aumento del 15%, el porcentaje más elevado contemplado.

Este porcentaje se suma de manera permanente a la pensión mensual.

Además, la Seguridad Social está obligada a abonar todos los atrasos acumulados desde la fecha de jubilación, lo que en muchos casos supone miles de euros adicionales.

Atrasos que pueden superar los 13.000 euros

Las cantidades a recuperar varían según la pensión y los años transcurridos, pero los importes pueden ser muy elevados:

Entre 3.000 y 6.000 euros en jubilaciones recientes.

en jubilaciones recientes. Más de 10.000 euros en pensiones reconocidas en 2016 o 2017.

en pensiones reconocidas en 2016 o 2017. Hasta 15.000 euros o más en casos con porcentajes altos.

Por ejemplo, un pensionista con tres hijos y una pensión de 1.500 euros mensuales tendría derecho a un 10% adicional (150 euros al mes). Si se jubiló hace ocho años, los atrasos superarían con facilidad los 13.000 euros.

Un nuevo complemento desde 2021

Para adaptarse a las sentencias europeas, el Gobierno creó en febrero de 2021 el complemento para la reducción de la brecha de género, que sustituyó al anterior sistema.

Este nuevo complemento:

Se concede desde el primer hijo .

. Está disponible para hombres y mujeres .

. Consiste en una cantidad fija por hijo .

. Se abona en 14 pagas .

. Tiene un límite de cuatro hijos.

En 2026, la cuantía es de 36,90 euros al mes por hijo, lo que supone hasta 2.066 euros anuales para quienes tengan cuatro hijos.

Este complemento se aplica únicamente a quienes obtuvieron su pensión a partir del 4 de febrero de 2021.