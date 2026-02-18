Así cambiará tu sueldo si trabajas a media jornada gracias a la subida del SMI

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, fijándolo en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas para jornada completa, un aumento del 3,1% que suma 37 euros extra al mes respecto a 2025.

Esta medida beneficia a unos dos millones y medio de trabajadores, con un impacto notable en Andalucía, donde el 20% de los afectados residen, y se aplica de forma retroactiva desde el 1 de enero. Pero si tienes un contrato a media jornada, ¿cómo notarás este cambio en tu bolsillo?

La subida del salario mínimo en medias jornadas

Para quienes trabajan 20 horas semanales, es decir, media jornada sobre las 40 horas legales, el SMI pasa de 592 euros a 610,50 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone un incremento de 18,50 euros mensuales.

Si las pagas extraordinarias están prorrateadas, el sueldo mensual asciende a 712,25 euros, ganando así unos 21,58 euros más al mes en comparación con el año anterior. Este ajuste proporcional garantiza que nadie cobre por debajo del mínimo legal, independientemente del tiempo dedicado, y obliga a las empresas a actualizar las nóminas automáticamente.

La parcialidad es común en España: en enero de 2026, solo el 18,26% de los 1,2 millones de contratos nuevos fueron indefinidos a jornada completa, y CCOO estima que 239.000 personas a tiempo parcial cobran el SMI. Sectores como la hostelería, el cuidado de dependientes o el comercio minorista concentran estos empleos.

Una buena noticia extra: el SMI 2026 queda exento de IRPF en la renta de 2027 para rentas inferiores a 18.276 euros anuales, con una deducción de hasta 340 euros que se ve directamente en el borrador. Esto significa más dinero neto en el bolsillo, especialmente para los trabajadores que rozan este umbral.

Si cobras cerca del salario mínimo, revisa tu nómina de febrero: debería incluir estos atrasos desde enero. Acude a sindicatos como UGT o CCOO para verificar, o usa calculadoras oficiales del Ministerio de Trabajo.