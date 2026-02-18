Movistar sufre una caída y deja sin móvil e Internet a unas 100.000 pymes en España

Movistar ha anunciado en torno a las 12.15 horas que ha solucionado la avería registrada en una de sus plataformas que ha dejado sin servicio de internet y llamadas a unas 100.000 pymes en España a primera hora de la mañana de este miércoles, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la incidencia.

Los usuarios de la empresa de Telefónica han tenido problemas de conectividad desde primera hora de la mañana de este miércoles a causa de una avería de su plataforma que ha dejado sin conectividad (voz y datos) a numerosos usuarios, con especial incidencia en el servicio provisto a pequeñas y medianas empresas.

📍 ¿Desde cuándo afecta la incidencia?

El problema se ha originado después de las ocho de la mañana de este miércoles, 18 de febrero, según el portal Downdetector, que ofrece en tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios.

Alrededor de las 9.00 horas, la propia Movistar ha admitido en redes la incidencia ante las quejas de numerosos usuarios y ha afirmado que hará "todo lo posible” para restablecer la normalidad del servicio cuanto antes.

📍 ¿Qué impacto ha tenido?

Se desconoce el impacto total que ha tenido la avería, pero ha habido constancia de unas 100.000 pymes que se han visto perjudicadas en España, según fuentes conocedoras de la situación.

La caída ha implicado asimismo un aluvión de incidencias, con un pico destacado de casi 3.000 reportes de usuarios alrededor de las nueve de la mañana, según Downdetector.

📍 ¿Hay otros servidores afectados?

Pese a que solo ha habido constancia oficial de la incidencia en Movistar, admitida por la propia empresa, hay quejas de usuarios de Orange, Vodafone y Digi, así como de plataformas como Youtube que han asegurado que también estaban experimentando problemas de conexión.

📍 ¿Cuándo se prevé resolver la incidencia?

Desde cerca de las 9.00 horas, Movistar había anunciado que sus técnicos estaban "trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible" y poco después de las 12.15 horas, han dada por subsanada la avería.