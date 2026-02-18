Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoUEFA Benfica - Real MadridPancarta Marc CiriaAlonsoAlcarazBenfica - Real MadridPrestianni ViniciusWembanyamaVPN LaLigaCuándo juega AlcarazRival Barcelona ChampionsPablo LlopisOtamendi ViniciusChampions hoyCruces ChampionsCTAPedri HotelIturraldeLuis EnriqueMíchelFlickBarça VARMaldiniLesión DembéléClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoGobierno cáncerDónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

TECNOLOGÍA

Movistar sufre una caída y deja sin móvil e Internet a unas 100.000 pymes en España

Usuarios de Orange, Vodafone y otros servidores también han reportado afectaciones en los servicios de internet y telefonía

Tienda de Movistar en Madrid.

Tienda de Movistar en Madrid. / TELEFÓNICA - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

Movistar ha anunciado en torno a las 12.15 horas que ha solucionado la avería registrada en una de sus plataformas que ha dejado sin servicio de internet y llamadas a unas 100.000 pymes en España a primera hora de la mañana de este miércoles, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la incidencia.

Los usuarios de la empresa de Telefónica han tenido problemas de conectividad desde primera hora de la mañana de este miércoles a causa de una avería de su plataforma que ha dejado sin conectividad (voz y datos) a numerosos usuarios, con especial incidencia en el servicio provisto a pequeñas y medianas empresas.

📍 ¿Desde cuándo afecta la incidencia?

El problema se ha originado después de las ocho de la mañana de este miércoles, 18 de febrero, según el portal Downdetector, que ofrece en tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios.

Alrededor de las 9.00 horas, la propia Movistar ha admitido en redes la incidencia ante las quejas de numerosos usuarios y ha afirmado que hará "todo lo posible” para restablecer la normalidad del servicio cuanto antes.

📍 ¿Qué impacto ha tenido?

Se desconoce el impacto total que ha tenido la avería, pero ha habido constancia de unas 100.000 pymes que se han visto perjudicadas en España, según fuentes conocedoras de la situación.

La caída ha implicado asimismo un aluvión de incidencias, con un pico destacado de casi 3.000 reportes de usuarios alrededor de las nueve de la mañana, según Downdetector.

📍 ¿Hay otros servidores afectados?

Pese a que solo ha habido constancia oficial de la incidencia en Movistar, admitida por la propia empresa, hay quejas de usuarios de Orange, Vodafone y Digi, así como de plataformas como Youtube que han asegurado que también estaban experimentando problemas de conexión.

Noticias relacionadas

📍 ¿Cuándo se prevé resolver la incidencia?

Desde cerca de las 9.00 horas, Movistar había anunciado que sus técnicos estaban "trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible" y poco después de las 12.15 horas, han dada por subsanada la avería.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nyom lo confirma: El gran rumor sobre el miembro viril del exjugador colombiano Víctor Ibarbo es cierto
  2. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama (64 años) confirma la existencia de los extraterrestres: 'Son reales, pero yo no los he visto
  3. La Seguridad Social lo aclara: 15 años cotizados no bastan para jubilarse
  4. Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
  5. Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados
  6. El accidente de Grison, al descubierto: 'No quiero ni mirar
  7. Bertrand Ndongo vuelve a polarizar las redes tras su último incidente: 'Ser rojo es una enfermedad, cada vez lo tengo más claro
  8. Cuándo comienza el Ramadán en 2026 y qué implica en España

Movistar sufre una caída y deja sin móvil e Internet a unas 100.000 pymes en España

Movistar sufre una caída y deja sin móvil e Internet a unas 100.000 pymes en España

Precio del euríbor hoy, 18 de febrero de 2026: la cuota baja con fuerza y da una alegría a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 18 de febrero de 2026: la cuota baja con fuerza y da una alegría a los hipotecados

Así cambiará tu sueldo si trabajas a media jornada gracias a la subida del SMI

Así cambiará tu sueldo si trabajas a media jornada gracias a la subida del SMI

El Gobierno cambia las normas y se plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver al trabajo

El Gobierno cambia las normas y se plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver al trabajo

Precio de la luz para hoy, miércoles 18 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, miércoles 18 de febrero: las horas más baratas y más caras

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: la empresa debe darte un contrato por escrito o multas de hasta 7.500 euros

La Seguridad Social lo aclara: 15 años cotizados no bastan para jubilarse

La Seguridad Social lo aclara: 15 años cotizados no bastan para jubilarse

Así funciona el nuevo límite para los pagos en efectivo que ha aprobado la Unión Europea

Así funciona el nuevo límite para los pagos en efectivo que ha aprobado la Unión Europea