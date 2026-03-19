ECONOMÍA
El butano vuelve a disparar su precio y se acerca a niveles de 2022: esto pagarás ahora por la bombona
¿Cuánto cuesta la bombona de butano en estos momentos en España?
Sí, lo sabemos. El precio de la gasolina y del gasoil está por las nubes. Sin embargo, no es el único precio que se ha visto avivado por el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán: el coste de la bombona de butano vuelve a subir en España y reaviva el temor a una nueva escalada energética como la vivida en 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania.
Desde esta semana, la bombona estándar de 12,5 kilos cuesta 16,35 euros, un incremento del 4,9% que por supuesto se nota en tus bolsillos. Prácticamente el aumento máximo que permite la normativa en estos momentos.
La subida afecta directamente a unos ocho millones de hogares que dependen de este suministro energético, especialmente en aquellas zonas donde no llega el gas natural. Y por supuesto, en cocinas que no están equipadas con placas de inducción o vitrocerámica.
El precio del butano no es libre, sino que se encuentra regulado por un sistema de revisión bimensual del gas licuado del petróleo (GLP). Este mecanismo establece un límite del 5% de subida o bajada para evitar cambios bruscos, de ahí que el 4,9% se haya quedado a las puertas del máximo.
Concretamente, el coste del butano depende de tres factores clave que vamos a repasar:
- El precio de las materias primas en los mercados internacionales.
- Los gastos de transporte.
- La cotización del euro frente al dólar.
La actual inestabilidad en Oriente Medio ha presionado al alza todos y cada uno de estos elementos, trasladándose el aumento de los costes al consumidor final.
De momento, podemos respirar aliviados: el precio actual se encuentra por debajo del máximo histórico (19,55 euros en 2022). Sin embargo, conviene analizar con sumo cuidado la tendencia, ya que la guerra en Irán y la afectación al suministro energético puede encarecer la bombona de butano de cara a futuros meses.
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