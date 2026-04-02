Buenas noticias para quienes quieren contratar empleadas del hogar en España: hasta 4.000 euros de ayuda

Muchas personas se encuentran en la tesitura de qué hacer para poder cuidar de los suyos, sean niños o personas discapacitadas que neceistan una ayuda especial, cuando se encuentran trabajando. Y aquí es donde entran en juego las empleadas del hogar.

Personas que se dedican a ir a tu casa durante las horas estipuladas para hacer tareas y cuidar de quienes lo necesiten. Pero muchas familias no se pueden permitir los altos costes de estas empleadas.

Ante esa situación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido lanzar ayudas de hasta 4.000 euros por familia que servirían para cubrir el 100% de la cuota de cotización de la empleada del hogar contratada.

Con esta nueva ayuda, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende apoyar a quienes cuidan en casa a menores de 12 años, jóvenes con discapacidad de hasta 18 años o personas dependientes que vivan en el mismo domicilio.

El gobierno destinará un total de 2,3 millones de euros para esta ayuda. Si quieres saber cuánto percibirías tú de esta ayuda, debes saber que se calcula sobre las cuotas pagadas durante el año previo y puede alcanzar un máximo de 4.000 euros por hogar.

Para hacernos una idea, las familias que cuenten con unos ingresos de menos de 20.000 euros por cabeza, podrán recibir una subvención que cubra el 100% de la cotización de su empleada. Sin embargo, en hogares monoparentales, este límite se amplía hasta rentas de 30.000 euros.

Los requisitos es que el contrato de la empleada del hogar debe ser de al menos 58 días naturales, ya sean continuos o no. Además, el trabajo debe realizarse en un domicilo dentro de la Comunidad de Madrid, y los solicitantes deben estar realizando un trabajo a jornada completa, ya sean autónomos o por cuenta ajena.