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HACIENDA

Buenas noticias si eres pensionista: puedes reclamar hasta 4.000 euros a Hacienda si cumples estos requisitos

Un error en las cotizaciones permite reclamar dinero a los pensionistas que trabajaron entre 1967 y 1978.

La media de las pensiones en España ronda los 1.300 euros mensuales

La media de las pensiones en España ronda los 1.300 euros mensuales / SPORT

Álex Pareja

Álex Pareja

Si estás jubilado y trabajaste entre 1967 y 1978, puede que tengas un dinero guardado en Hacienda sin saberlo. Un error histórico en las cotizaciones del sistema previo a la Seguridad Social permitió que se incluyeran retenciones indebidas en la base imponible del IRPF durante décadas.

Ahora, miles de pensionistas pueden rectificar declaraciones y recuperar entre 2.000 y 4.000 euros, según los casos. No es una ayuda, es un derecho que Hacienda debe devolver. Esto es exactamente lo que ha ocurrido y cómo puedes reclamar el dinero.

El fallo que afecta a muchos pensionistas

Durante esos años, parte de las cotizaciones a este ente quedaban exentas de tributar como renta, pero Hacienda las integró en el IRPF, cobrando de más. La jurisprudencia reciente reconoce el error, y la Agencia Tributaria ya está resolviendo favorablemente.

Si recibes una pensión contributiva y cotizaste en ese período, debes aplicar. No importa si ya no trabajas; basta con acreditar los años cotizados a través de tu vida laboral. La cantidad de dinero varía por salarios y años, pero supera los 2.000 euros en muchos casos y llega hasta los 4.000 en algunos.

Jubilado

Jubilado / Libre

Hacienda lo devuelve sin rechistar si presentas los datos de forma correcta. ¿Quiénes son exactamente aquellos que pueden reclamarlos? Los pensionistas con cotizaciones entre 1967 y 1978, tanto trabajadores por cuenta ajena como muchos autónomos.

Solicita la rectificación del IRPF, presenta la vida laboral, el modelo 145 y alega exención de jurisprudencia (sentencias TS). Los gestores especializados o los abogados pueden ayudar o agilizar el proceso si es necesario, evidentemente, aunque puede hacerse sin ellos.

Pide tu vida laboral en la Seguridad Social con Cl@ve, descarga declaraciones IRPF de Renta Web y rellena el modelo de rectificación. Resta las cotizaciones alegando "exentas por art. 7 LIRPF y jurisprudencia TS". Adjunta los documentos y envía online o en oficina.

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No lo dejes pasar: este derecho ha pasado desapercibido durante años, pero ahora es el momento de reclamarlo. Revisa los documentos, presenta la solicitud y espera a que el proceso se resuelva (entre 3 y 6 meses). Hacienda paga lo que es tuyo, solo hace falta pedírselo.

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