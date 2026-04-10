HACIENDA
Buenas noticias si eres pensionista: puedes reclamar hasta 4.000 euros a Hacienda si cumples estos requisitos
Un error en las cotizaciones permite reclamar dinero a los pensionistas que trabajaron entre 1967 y 1978.
Si estás jubilado y trabajaste entre 1967 y 1978, puede que tengas un dinero guardado en Hacienda sin saberlo. Un error histórico en las cotizaciones del sistema previo a la Seguridad Social permitió que se incluyeran retenciones indebidas en la base imponible del IRPF durante décadas.
Ahora, miles de pensionistas pueden rectificar declaraciones y recuperar entre 2.000 y 4.000 euros, según los casos. No es una ayuda, es un derecho que Hacienda debe devolver. Esto es exactamente lo que ha ocurrido y cómo puedes reclamar el dinero.
El fallo que afecta a muchos pensionistas
Durante esos años, parte de las cotizaciones a este ente quedaban exentas de tributar como renta, pero Hacienda las integró en el IRPF, cobrando de más. La jurisprudencia reciente reconoce el error, y la Agencia Tributaria ya está resolviendo favorablemente.
Si recibes una pensión contributiva y cotizaste en ese período, debes aplicar. No importa si ya no trabajas; basta con acreditar los años cotizados a través de tu vida laboral. La cantidad de dinero varía por salarios y años, pero supera los 2.000 euros en muchos casos y llega hasta los 4.000 en algunos.
Hacienda lo devuelve sin rechistar si presentas los datos de forma correcta. ¿Quiénes son exactamente aquellos que pueden reclamarlos? Los pensionistas con cotizaciones entre 1967 y 1978, tanto trabajadores por cuenta ajena como muchos autónomos.
Solicita la rectificación del IRPF, presenta la vida laboral, el modelo 145 y alega exención de jurisprudencia (sentencias TS). Los gestores especializados o los abogados pueden ayudar o agilizar el proceso si es necesario, evidentemente, aunque puede hacerse sin ellos.
Pide tu vida laboral en la Seguridad Social con Cl@ve, descarga declaraciones IRPF de Renta Web y rellena el modelo de rectificación. Resta las cotizaciones alegando "exentas por art. 7 LIRPF y jurisprudencia TS". Adjunta los documentos y envía online o en oficina.
No lo dejes pasar: este derecho ha pasado desapercibido durante años, pero ahora es el momento de reclamarlo. Revisa los documentos, presenta la solicitud y espera a que el proceso se resuelva (entre 3 y 6 meses). Hacienda paga lo que es tuyo, solo hace falta pedírselo.
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