Buenas noticias para miles de pensionistas: estos jubilados cobran casi 3.000 euros de la Seguridad Social

A principios de 2026, la Seguridad Social hizo públicos los últimos datos sobre las pensiones contributivas en España. Este informe sirve para actualizar la situación de 6,6 millones de jubilados.

En enero, se han destinado 10.424 millones de euros a las pensiones de jubilación, con una pensión media de 1.563,6 euros mensuales. No obstante, esta cifra se encuentra muy alejada de la pensión más elevada del sistema de pensiones.

En este sentido, los beneficiarios al Régimen Especial de la Minería del Carbón perciben una prestación media de 2.913 euros mensuales brutos en catorce pagas. En parte, esto ocurre por las altas bases de cotización que han tenido los trabajadores de esta industria.

Por tanto, este sector cuenta con una pensión media más elevada que muchos regímenes. En comparación, la cuantía de la pensión media de jubilación sobre el Régimen General es de 1670,9 euros al mes.

Un grupo de jubilados. / El Periódico

Además, la pensión media de jubilación procedente del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.013,4 euros mensuales. Con estos datos, resulta evidente como la jubilación está directamente vinculada a la actividad del trabajador y su base de cotizaciones.

Después de las pensiones por jubilación, la Seguridad Social también entrega la pensión de viudedad. En este caso, la media se sitúa en 971,9 euros al mes, mientras que la pensión por incapacidad permanente se encuentra en el mismo importe.

Con los últimos datos de 2025, queda reflejado como cada vez son más los trabajadores que retrasan su jubilación. La edad media de jubilación ha subido hasta los 65,3 años, debido a la jubilación demorada y sus incentivos, entre otros motivos.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones, con un aumento del 2,7%, siendo efectiva desde el próximo 1 de enero. Respecto a la pensión mínima, esta tendrá una subida del 7%.