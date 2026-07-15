TRABAJO
Buenas noticias para miles de empleados públicos: el Supremo abre la puerta a reclamar hasta 10.000 euros por abuso de temporalidad
El Tribunal Supremo elimina la figura del indefinido no fijo y reconoce una nueva indemnización por abuso de temporalidad
El Tribunal Supremo ha dado un paso importantísimo que puede cambiar la situación de miles de empleados públicos temporales en España. En una sentencia dictada el pasado 30 de junio, el Alto Tribunal ha decidido eliminar definitivamente la figura del indefinido no fijo, al considerar que ya no constituye una respuesta suficiente para sancionar el abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas.
La resolución desarrolla la doctrina fijada por el propio Supremo tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de abril de 2026. Aunque los magistrados reiteran que el abuso de la temporalidad no convierte automáticamente a un trabajador en empleado fijo, sí establecen nuevas medidas para compensar el daño sufrido durante años de precariedad.
Hasta la fecha, cuando un juzgado apreciaba un uso abusivo de contratos temporales, era habitual reconocer al trabajador la condición de indefinido no fijo. Sin embargo, el Supremo considera que esta figura seguía manteniendo una relación laboral de carácter temporal y no cumplía con el efecto disusorio exigidio por el derecho europeo.
A partir de esta nueva doctrina, los jueces deben declarar la existencia del abuso y reconocer el derecho del trabajador a recibir una indemnización específica por los daños ocasionados. Esta compensación será independiente de cualquier otra indemnización que corresponda si posteriormente se extingue el contrato.
Esto significa que un empleado público cuya plaza sea ocupada por otra persona tras un proceso selectivo podrá percibir, por un lado, la indemnización derivada del cese y, además, otra destinada a reparar los perjuicios ocasionados por haber permanecido durante años en una situación de temporalidad abusiva.
El Tribunal Supremo también aclara que esta nueva indemnización podrá reclamarse incluso si el trabajador termina obteniendo una plaza fija. El motivo es que el daño provocado por la incertidumbre laboral ya se produjo y debe ser compensado con independencia de cómo finalice posteriormente la relación laboral.
La sentencia distingue entre daños materiales y daños morales. Los primeros deberán acreditarse documentalmente, por ejemplo, demostrando que el trabajador percibió un salario inferior al que habría recibido como empleado fijo.
Sobre el daño moral, el Alti Tribunal dice que es complicado demostrar el impacto psicológico o profesional derivado de años de inestabilidad. Por ello, establece una indemnización mínima orientativa.
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