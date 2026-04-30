Buenas noticias para los jubilados: esta ayuda de 525 euros ya se puede pedir (pero no es para todos)

Puedes conseguir 525 euros adicionales para tu pensión si eres jubilado y cumples los requisitos de la Seguridad Social. Así es la iniciativa ya disponible que te puede dar un empujoncito anual muy beneficioso.

Requisitos para cobrar la ayuda de 525 euros

En primer lugar, es importante tener en cuenta que los 525 euros se entregan con carácter anual. Es decir, no se trata de una ayuda mensual que se vaya a recibir de manera regular por mucho que se cumplan los requisitos que señala la Seguridad Social.

Asimismo, la ayuda en cuestión está pensada sobre todo para cubrir gastos de vivienda, especialmente de alquiler. Y el primer y primordial requisito para acceder a ella es estar cobrando una pensión no contributiva.

También es imprescindible no tener una vivienda en propiedad, además de que el jubilado en cuestión debe estar viviendo de alquiler en la que se considera como su residencia habitual. Y ello supone también la necesidad de aparecer como el titular del contrato de alquiler.

Por eso mismo, el jubilado no puede tener relación familiar directa con el arrendador. La ayuda, después de todo, está pensada para personas mayores que se encuentran en una situación vulnerable, lo que supone que reciben ayudas mínimas de forma general.

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Es decir, para tener una probabilidad alta de ver concedida la ayuda de 525 euros, es necesario que la persona que la pide tenga ingresos bajos, no haya cotizado lo suficiente y además dependa de los ingresos que se generan mediante pensiones no contributivas.

Para solicitar la ayuda hay disponibles dos métodos distintos: o tramitarla a través de las Comunidades Autónomas o hacerlo con la ayuda del IMSERSO. Asimismo, la ayuda se puede reclamar tanto de manera presencial como mediante el modelo online.

En definitiva, es una ayuda para los jubilados... que en última instancia está orientada a un conjunto muy concreto. Pero si crees que cumples con los requisitos, no lo dudes: aunque sea un pago único, te puede cambiar el año.