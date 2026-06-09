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SEGURIDAD SOCIAL

Buenas noticias para quienes hicieran prácticas antes de 2024: la Seguridad Social permitirá cotizarlas con este requisito

El Ministerio aprueba una medida que beneficiará a buena parte de la población

Imagen de Elma Saiz

Imagen de Elma Saiz / Sport.es

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

Elma Saiz ha lanzado una nueva propuesta a través de la Seguridad Social que va en beneficio de aquellas personas que hayan hecho prácticas antes del pasado año 2024, pero con algunas condiciones a tener en cuenta.

La medida se instaura con el objetivo de que estos trabajadores puedan contabilizar esos años de cara a la cotización; algo que será ideal de cara a cumplir con los requisitos de jubilación a futuro.

Para ello, su periodo de prácticas debe cumplir con un par de circunstancias concretas: en primer lugar, que no estuvieran remuneradas. Es decir, que la persona no percibiera sueldo alguno a través de su actividad.

En segunda instancia, que estas tuvieran lugar antes del 1 de enero de 2024, y se permitirá un máximo de 5 años de cotización como recuperación. Eso sí, hay un giro que ha despertado mucho debate al respecto.

La clave es que no estamos hablando de un reconocimiento automático, sino que habrá que pagar las cotizaciones correspondientes para que estas computen dentro de la vida laboral de cada contribuyente.

En cuanto al tipo de prácticas, la Seguridad Social ha lanzado una lista de aquellas que se encuentran incluídas dentro de esta propuesta: universitarias, de FP, artísticas, de carácter becario, doctorandos, investigaciones o de corte deportivo.

Por otro lado, la solicitud se deberá enviar antes del 31 de diciembre de 2028, dado que ese es el plazo en el que quedarán cerrados los canales de la Seguridad Social en cuanto a esta nueva propuesta.

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De esta forma y en caso de que la persona consiga la documentación pertinente para demostrar la ejecución de sus prácticas y, sobre todo, que estas cumplen con los requisitos de la entidad, podrá recuperar esos años de cara a cotizarlos para la jubilación.

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