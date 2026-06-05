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ECONOMÍA

Buenas noticias para las familias con hijos menores: el Gobierno estudia aprobar una nueva ayuda de 200 euros y así es cómo podrás pedirla

Se prevé que esta nueva subvención requiera un gasto público anual e casi 20.000 millones de euros

Una imagen de Elma Saiz

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

El Gobierno está estudiando actualmente la posibilidad de aporbar una nueva ayuda de 200 euros que sea independiente de la renta de la familia que la solicite, y solo debería cumplir con un requisito concreto.

Este consistiría en que la familia contase con un hijo menor de edad, de tal forma que recibiese dicha cantidad por cada uno de ellos. Pero, ¿de dónde sale esta nueva iniciativa por parte del Gobierno?

Según ha dejado caer este último, la intención es que esta subvención ayude a reducir todavía más la pobreza infantil extrema. En este sentido la previsión es que baje hasta el 8%, lo cual es significativo.

Eso sí, esta maniobra no llegaría sin consecuencias para el gasto público, dado que se prevé que esta ayuda suponga una cifra anual de casi 20.000 millones de euros. Concretamente, las aproximaciones apuntan a 19.276 millones de euros.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que este complemento se podrá solicitar a través de un impuesto negativo en la declaración de la renta, pero el Gobierno todavía está estudiando otras opciones.

Hay que aclarar, por tanto, que esta subvención todavía no se encuentra disponible, dado que el Gobierno todavía tiene que desarrollar otros matices relacionados con la misma y aprobarla para que entre oficialmente en vigor.

En relación a ella, los especialistas en la materia aseguran que la iniciativa tiene otra razón de existir más allá de la comentada anteriormente: frenar el envejecimiento progresivo de la población española.

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Por tanto, esta medida se haría con el objetivo de incentivar a las familias a tener hijos con el objetivo de luchar el proceso que cabamos de mencionar y, por tanto, garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social a largo plazo.

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