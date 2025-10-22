Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Buenas noticias para las familias: Hacienda exime de más de 1.000 euros a las familias con mayores de 65 años

La medida quiere dar un respiro a las economías más castigadas por las rentas bajas y se aplica en la Declaración de la Renta

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Pol Langa

Las familias que tengan a personas mayores dependientes están de enorhabuena gracias a la ayuda del Gobierno español destinado a cubrir los gastos y la falta de ingresos derivada de esta situación.

Así, Hacienda otorga 1.150 euros para las familias con familiares de más edad con el objetivo de contribuir en la economía de las familias cuyos mayores no perciban pensiones elevadas e iguala la ayuda a la ya existente a las familias con personas dependientes.

La nueva medida de Hacienda

La cantidad puede ser superior si la persona a quien se atiende es mayor de 75 años y llegar hasta los 2.550 euros, siempre que se cumplan los requisitos.

Este bono no es una ayuda directa sino que se trata de una deducción del IRPF en la Declaración de la Renta, es decir, que permite pagar menos impuestos. Así, se podrá pedir en 2026, en relación con el ejercicio de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. El Gobierno vuelve a enfrentarse en el Congreso a una jornada difícil en la que quiere sacar adelante su decreto ley para el embargo de armas a Israel y la ley de Movilidad Sostenible, y en ambos casos ya solo depende de Podemos, que mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto. EFE/ Chema Moya

Requisitos para beneficiarse de la ayuda

Este ingreso solo se puede reclamar en casos de rentas inferiores o iguales a 8.000 euros anuales, sin tener en cuenta las exentas del impuesto.

Además, deberá certificarse un período mínimo de convivencia en, al menos, la mitad del período impositivo, medio año dentro del ejercicio correspondiente a la Declaración. Tampoco se puede pedir cuando el IRPF supere los 1.800 euros, las exentas.

Finalmente, la ayuda solamente podrá reclamarse siempre que la persona a cargo sufra una discapacidad del 33% o superior. La deducción se aplica automáticamente al completar los datos familiares, siempre que se cumplan estos requisitos.

