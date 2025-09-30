Brecha generacional: Los datos confirman que hijos 'millennials' lo tienen crudo para conseguir el nivel de vida de sus padres 'boomers'

La sociedad ha vivido un cambio con el avance de las generaciones y en la actualidad el aumento del coste de vida ha provocado mayor precariedad en muchos estratos. La idea de tener una vida estándar de clase media es hoy un sueño para muchos jóvenes que ven cómo nunca llegarán a disfrutar de una trayectoria vital similar a la de sus progenitores.

Los 'babyboomers' o 'boomers' son todos aquellos que nacieron entre 1946 y 1964, aunque el término se usa para referirse a las generaciones que crecieron en una España en crecimiento económico y que vivieron la apertura de la Transición, un momento boyante en cuanto a economía y la llegada de nuevas influencias de otros países occidentales. El objetivo plausible en sus vidas era poder adquirir un hogar para crear una familia y llegar a la edad de jubilación con la pensión asegurada.

En contraposición están las generaciones nuevas, empezando por la 'millennial', que engloba a los nacidos entre los años 80 y 90, que destaca por haber nacido en un mundo ya interconectado, digital y que prestan mayor atención a temas relacionados con la salud mental, aunque este tema se ha democratizado mucho en todas las generaciones. Lo que diferencia a estos jóvenes (algunos ya no tanto) de sus padres es que pueden ser la primera generación del mundo moderno que vivirá peor que sus padres.

Una familia de padres primerizos. / ·

El trinomio casa-familia-pensión parece una utopía para unas personas que perciben inseguridad laboral y sueldos por debajo del aumento del IPC sumados a un aumento perpetuo del coste de la vivienda, gasolina, ocio y cualquier producto o servicio a su alrededor, y muchos de ellos han vivido en una crisis económica y social constante que se acrecienta con la hiperconectividad presente, así como muchos problemas sociales.

Peores sueldos

Este hecho lo constataba el CIS el pasado junio con una encuesta en la que el 30% de los jóvenes aseguraban sentir que tienen menos oportunidades económicas que sus progenitores. Esta sensación se confirma con los datos de la Encuesta Financiera de las Familias que publicaba el Banco de España que apunta que mientras que a principios de siglo XX la diferencia entre la capacidad económica de los mayores de 65 años y los menores de 35 años era de 70.000 euros, mientras que en la actualidad es de 200.000 euros.

Según el informe 'Brecha generacional: Cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles' del cual se hace eco 'El Mundo', las nuevas pensiones ya superan el sueldo medio de los menores de 35 años, además de que los ingresos de los jóvenes se han reducido un 3% en contra de los de los mayores, que ha aumentado un 18%.

Manifestación de CCOO y UGT para exigir mejores sueldos. / ·

El problema radica en el sistema de pensiones, el cual se sustenta con las cotizaciones de los trabajadores en activo, que sirven para pagar las cuotas de los jubilados. No hace falta ser economista para darse cuenta que tiene fecha de caducidad, pues la curva poblacional tiende a acrecentarse en las edades más altas y a estrecharse en las más jóvenes, algo que provoca que la hucha de pensiones se vacíe sin cesar.

Más dificultades para acceder a la vivienda

Otro de los cambios (a peor) es el acceso a la vivienda, que se ha convertido en un viacrucis para muchas personas, tanto jóvenes como gente en situación de vulnerabilidad. Según indica el banco de España, los 'babyboomers' tuvieron una vivienda en propiedad a los 42 años en más del 81% de los casos, porcentaje que desciende hasta el 67% en la actualidad. Para muestra, un botón: el coste de la compra de una vivienda ha aumentado un 6,9% en tan solo un año y hoy se sitúa en los 2.526 euros/metro cuadrado de media, según el portal RealAdvisor.

La situación es más dura todavía en las grandes ciudades. 'El Diario de Madrid', por ejemplo, apuntaba que en los 80 comprar un piso de 100 metros cuadrados en la capital costaba menos de un millón de pesetas, 6.000 euros al cambio, mientras que en la actualidad cuesta 475.600 euros. La diferencia es clara, antes se podía pagar la hipoteca en 10 años y ahora se necesitan 30 años para liquidarla.

Una joven mira los precios de la vivienda en una inmobiliaria. / GERMÁN CABALLERO

Pero también ha subido el alquiler y en la actualidad muchos jóvenes deberían destinar el 90% o más de su sueldo solamente a pagar el arrendamiento, provocando que la edad de emancipación aumente hasta casi los 30 años en los casos en los que los progenitores han podido vivir, precisamente, esa vida menos demandante del siglo XX.

Para muchos el sueño de sus padres de comprarse una casa y en unos años conseguir la segunda residencia es directamente imposible, pues con suerte podrán llegar a ser propietarios de su vivienda habitual. Lo peor es que no parece que la situación vaya a cambiar próximamente, por lo que muchas ciudades se convertirán en auténticas junglas solo aptas para aquellos que sí que han podido llegar a tener un sueldo decente o para los extranjeros, cuya capacidad económica supera con creces a la de los locales.