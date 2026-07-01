Borja Sanjuan, portavoz del PSOE en Valencia: "Cuando el mercado del alquiler supera sistemáticamente al salario del trabajo cualificado, se encienden todas las alarmas"

Borja Sanjuan ha puesto el foco en una realidad que, según él, evidencia hasta qué punto se ha descompensado la economía actual: hoy puede salir más rentable tener una vivienda en propiedad que construir una carrera profesional durante muchos años.

Su ejemplo es muy claro y parte de un caso concreto que, para él, resume el problema de fondo: la vivienda está generando más beneficio que el trabajo cualificado. Para el portavoz del PSOE en Valencia eso demuestra que estamos en una sociedad económicamente fallida.

El ejemplo de Sanjuan

En su intervención en Podcast Actual, Sanjuan explica que un compañero suyo, profesor universitario, tuvo que trabajar durante años para alcanzar un sueldo de unos 2.000 euros mensuales. Sin embargo, al tener un piso en una zona buena de Valencia, concretamente en la Avenida de Francia, se encontró con que solo por alquilarlo podía obtener más de 2.000 euros mensuales.

Para el portavoz socialista ese contraste deja en evidencia que la remuneración social del trabajo y la de la inversión especulativa están completamente desajustadas. Su crítica no va dirigida solo al precio del alquiler, sino a la lógica económica que lo sostiene.

Una sociedad económicamente fallida

Sanjuan considera que cuando el simple hecho de poseer un activo inmobiliario produce más ingresos que años de esfuerzo académico o profesional, algo falla en el sistema. En su opinión, esto demuestra que la sociedad premia más la propiedad y la especulación que la aportación productiva.

El portavoz del PSOE en Valencia va más allá del caso concreto y plantea una pregunta incómoda: si tener una vivienda en propiedad resulta más rentable que una carrera profesional completa, ¿estamos ante un modelo económico sano? Para él, la respuesta es no.

Comenta que cuando el mercado del alquiler supera de manera sistemática al salario del trabajo cualificado, se activan todas las alarmas porque la vivienda deja de ser un derecho básico para convertirse en una palanca de especulación. Sanjuan utiliza este ejemplo para abrir un debate más amplio sobre la crisis habitacional y la necesidad de intervenir cuando el mercado se desborda.