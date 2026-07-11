Borja, experto en economía: "Que una persona pueda ganar 1.500 euros alquilando una vivienda es una sociedad económicamente fallida"

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los jóvenes españoles. Durante una entrevista en 'El Podcast Actual', Borja Sanjuan, experto en economía, ha hecho un análisis sobre el contexto de nuestro país.

En la conversación, el economista se ha mostrado tajante con la actualidad del mercado inmobiliario en España: "Que una persona pueda ganar 1.500 euros alquilando una vivienda es una sociedad económicamente fallida".

La entrevista al completo ha sido compartida por la cuenta de TikTok @elpodcastactual. En la charla, Sanjuan ha explicado la situación de un profesor universitario que se trasladó a Madrid por motivos laborales.

Al mudarse, el docente puso en alquiler su piso en propiedad, situado en la avenida de Francia, en Valencia. Seguidamente, "unos clientes extranjeros quieren vivir en Valencia. Le ofrecen más de 2.000 euros al mes".

En aquel momento, el profesor hizo la siguiente reflexión: "Yo tuve que pasar muchos años trabajando en la universidad para ganar 2.000 euros al mes. Y ahora, simplemente por tener una vivienda en propiedad, los ganó".

Como resultado, Borja Sanjuan señala la desproporción que existe entre los ingresos por alquiler y los salarios docentes. "La remuneración social del trabajo frente a la remuneración social de la inversión especulativa ahora está completamente desmedida", sentencia.

Alquiler / SPORT.es

Según el economista, esta tendencia "genera una sociedad de propietarios y rentistas que, además, tiene consecuencias económicas fatales". El entrevistado considera que "cuando hay burbujas, hay que intervenir".

Finalmente, el experto en economía termina su intervención con una crítica sobre la diferencia entre salarios y alquileres: "No puede cobrarse lo mismo por tener una vivienda que por trabajar 25 días al mes".