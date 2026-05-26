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ECONOMÍA

El BOE lo hace oficial: así son las ayudas del SEPE para contratar a parados en obras y servicios públicos

El BOE activa unas ayudas del SEPE para que ayuntamientos y entidades locales contraten parados en obras y servicios públicos.

Archivo - Dos mujeres pasan por delante de una Oficina de Empleo, a 2 de febrero de 2022, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sube en 17.173 personas en enero (+0,5%), su meno

Archivo - Dos mujeres pasan por delante de una Oficina de Empleo, a 2 de febrero de 2022, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sube en 17.173 personas en enero (+0,5%), su meno

Álex Pareja

Álex Pareja

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones del SEPE destinada a impulsar la contratación de personas desempleadas en obras y servicios públicos. Estas ayudas forman parte del Programa de Fomento de Empleo Agrario y buscan financiar proyectos de interés general promovidos por ayuntamientos y entidades locales, con especial peso en varias provincias andaluzas.

Qué financian

La medida está pensada para cubrir los costes salariales y las cotizaciones sociales de los contratos que se formalicen en estos proyectos. No se trata de una ayuda para el trabajador directamente, sino de una subvención dirigida a las administraciones locales y sus entidades dependientes para que puedan poner en marcha actuaciones con utilidad social.

Entre las intervenciones que pueden acogerse a este programa figuran obras públicas, mantenimiento de infraestructuras, mejora de espacios urbanos, acondicionamiento de caminos rurales y otros servicios de interés general. La finalidad es doble: generar empleo temporal y, al mismo tiempo, mejorar equipamientos y servicios en los municipios beneficiados.

BOE

BOE / BOE

A quién va dirigida

Las subvenciones están orientadas a ayuntamientos y entidades locales que presenten proyectos vinculados a obras o servicios públicos. Para acceder a ellas, las administraciones deben justificar que las actuaciones tienen interés general y utilidad social, además de cumplir con las condiciones fijadas en la convocatoria publicada en el BOE.

En cuanto a las personas que podrán ser contratadas, deben estar inscritas como demandantes de empleo. El programa prioriza a trabajadores eventuales agrarios, aunque también puede abrir la puerta a otros parados según la convocatoria concreta y las necesidades del proyecto.

Cómo se tramitan

La gestión de estas ayudas corresponde al SEPE, que será el organismo encargado de evaluar las solicitudes y distribuir la financiación. Los ayuntamientos y entidades interesadas deben presentar su documentación dentro de los plazos establecidos por cada resolución del BOE y hacerlo por vía telemática a través de la sede electrónica del SEPE.

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Eso significa que no basta con tener un proyecto preparado: también hay que justificar correctamente la finalidad de la obra o servicio, acreditar que responde a una necesidad pública y cumplir con toda la documentación exigida.

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