El BOE lo hace oficial: así son las ayudas del SEPE para contratar a parados en obras y servicios públicos

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones del SEPE destinada a impulsar la contratación de personas desempleadas en obras y servicios públicos. Estas ayudas forman parte del Programa de Fomento de Empleo Agrario y buscan financiar proyectos de interés general promovidos por ayuntamientos y entidades locales, con especial peso en varias provincias andaluzas.

Qué financian

La medida está pensada para cubrir los costes salariales y las cotizaciones sociales de los contratos que se formalicen en estos proyectos. No se trata de una ayuda para el trabajador directamente, sino de una subvención dirigida a las administraciones locales y sus entidades dependientes para que puedan poner en marcha actuaciones con utilidad social.

Entre las intervenciones que pueden acogerse a este programa figuran obras públicas, mantenimiento de infraestructuras, mejora de espacios urbanos, acondicionamiento de caminos rurales y otros servicios de interés general. La finalidad es doble: generar empleo temporal y, al mismo tiempo, mejorar equipamientos y servicios en los municipios beneficiados.

BOE / BOE

A quién va dirigida

Las subvenciones están orientadas a ayuntamientos y entidades locales que presenten proyectos vinculados a obras o servicios públicos. Para acceder a ellas, las administraciones deben justificar que las actuaciones tienen interés general y utilidad social, además de cumplir con las condiciones fijadas en la convocatoria publicada en el BOE.

En cuanto a las personas que podrán ser contratadas, deben estar inscritas como demandantes de empleo. El programa prioriza a trabajadores eventuales agrarios, aunque también puede abrir la puerta a otros parados según la convocatoria concreta y las necesidades del proyecto.

Cómo se tramitan

La gestión de estas ayudas corresponde al SEPE, que será el organismo encargado de evaluar las solicitudes y distribuir la financiación. Los ayuntamientos y entidades interesadas deben presentar su documentación dentro de los plazos establecidos por cada resolución del BOE y hacerlo por vía telemática a través de la sede electrónica del SEPE.

Eso significa que no basta con tener un proyecto preparado: también hay que justificar correctamente la finalidad de la obra o servicio, acreditar que responde a una necesidad pública y cumplir con toda la documentación exigida.