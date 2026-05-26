ECONOMÍA
El BOE lo hace oficial: así son las ayudas del SEPE para contratar a parados en obras y servicios públicos
El BOE activa unas ayudas del SEPE para que ayuntamientos y entidades locales contraten parados en obras y servicios públicos.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones del SEPE destinada a impulsar la contratación de personas desempleadas en obras y servicios públicos. Estas ayudas forman parte del Programa de Fomento de Empleo Agrario y buscan financiar proyectos de interés general promovidos por ayuntamientos y entidades locales, con especial peso en varias provincias andaluzas.
Qué financian
La medida está pensada para cubrir los costes salariales y las cotizaciones sociales de los contratos que se formalicen en estos proyectos. No se trata de una ayuda para el trabajador directamente, sino de una subvención dirigida a las administraciones locales y sus entidades dependientes para que puedan poner en marcha actuaciones con utilidad social.
Entre las intervenciones que pueden acogerse a este programa figuran obras públicas, mantenimiento de infraestructuras, mejora de espacios urbanos, acondicionamiento de caminos rurales y otros servicios de interés general. La finalidad es doble: generar empleo temporal y, al mismo tiempo, mejorar equipamientos y servicios en los municipios beneficiados.
A quién va dirigida
Las subvenciones están orientadas a ayuntamientos y entidades locales que presenten proyectos vinculados a obras o servicios públicos. Para acceder a ellas, las administraciones deben justificar que las actuaciones tienen interés general y utilidad social, además de cumplir con las condiciones fijadas en la convocatoria publicada en el BOE.
En cuanto a las personas que podrán ser contratadas, deben estar inscritas como demandantes de empleo. El programa prioriza a trabajadores eventuales agrarios, aunque también puede abrir la puerta a otros parados según la convocatoria concreta y las necesidades del proyecto.
Cómo se tramitan
La gestión de estas ayudas corresponde al SEPE, que será el organismo encargado de evaluar las solicitudes y distribuir la financiación. Los ayuntamientos y entidades interesadas deben presentar su documentación dentro de los plazos establecidos por cada resolución del BOE y hacerlo por vía telemática a través de la sede electrónica del SEPE.
Eso significa que no basta con tener un proyecto preparado: también hay que justificar correctamente la finalidad de la obra o servicio, acreditar que responde a una necesidad pública y cumplir con toda la documentación exigida.
- Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
- Jessica Goicoechea se vuelca con Marcos Llorente: 'No se me ocurre mejor plan
- El sorprendente 'look' de Frank Cuesta para casarse con Paloma Ramón en Tailandia: 'Es una falta de respeto
- La UE confirma la medida que afecta a bares y restaurantes, a partir del 12 de agosto: no podrán servir esto
- Jordi Wild, tras los cánticos contra Pedro Sánchez durante el Dogfight: 'Es libertad de expresión
- Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
- Las emotivas palabras de Pep Guardiola a su padre Valentí (94 años): 'Vamos a hacer un pequeño 'break'
- Caos y tiroteo en Badalona: detenidos unos ladrones tras robar un coche y embestir a los Mossos