El BOE lo hace oficial: llegan 47 nuevas convocatorias de empleo público y varias plazas solo exigen la ESO

El mes de septiembre comienza con nuevas oportunidades para quienes buscan un puesto de trabajo dentro de la Administración Pública. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido durante los primeros días del mes decenas de procesos selectivos y bolsas de empleo dirigidos a perfiles muy diferentes, desde personas con estudios básicos hasta candidatos con titulaciones universitarias.

En concreto, se han publicado 47 convocatorias de empleo público, aunque no todas corresponden al mismo tipo de puesto. Siete de ellas están destinadas a conseguir una plaza como funcionario de carrera, mientras que otras 39 buscan incorporar personal laboral, tanto con contratos fijos como temporales. A estas oportunidades hay que añadir cinco nuevas bolsas de empleo para cubrir determinados puestos de manera temporal.

BOE / BOE

Uno de los procesos que destaca por el número de plazas disponibles es el correspondiente al puesto de ayudante en ejecución penal en el País Vasco. La convocatoria ofrece 379 plazas mediante turno libre, por lo que pueden participar los candidatos que cumplan los requisitos sin necesidad de pertenecer previamente a la Administración. Entre las condiciones figura disponer de Bachillerato, un título de Técnico o una titulación de Formación Profesional equivalente.

El plazo para solicitar la participación en este proceso permanecerá abierto hasta el 1 de octubre a las 14:00 horas. Como ocurre habitualmente en este tipo de procedimientos, la inscripción debe realizarse preferentemente a través de la correspondiente sede electrónica y requiere el abono de la tasa establecida en las bases de la convocatoria.

También existen oportunidades para quienes cuentan con estudios universitarios. En Galicia se han convocado 86 plazas de la Escala Facultativa Superior de Veterinaria. De ellas, 52 corresponden al turno libre, 22 a promoción interna y 12 están reservadas para personas con discapacidad general. En este caso es necesario contar con el Grado o la Licenciatura en Veterinaria.

Empleados públicos en una administración. / EL PERIODICO

Otra de las convocatorias está dirigida a ingenieros industriales en Navarra, con siete plazas disponibles. Parte de ellas corresponden al turno libre y otra está reservada para personas con discapacidad. Los candidatos deben disponer de la titulación universitaria y del máster habilitante necesario para ejercer esta profesión regulada. Se trata de puestos de personal laboral con contratación temporal.

El sector sanitario también cuenta con nuevas oportunidades. El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) ha abierto un proceso para incorporar seis embriólogos destinados a sus unidades de reproducción humana asistida. La convocatoria contempla diferentes titulaciones universitarias relacionadas con el puesto, entre ellas Medicina, Farmacia, Veterinaria, Biología y Química. El plazo de inscripción finaliza el 14 de septiembre.

Las personas que únicamente cuentan con estudios básicos también pueden encontrar opciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha publicado una convocatoria para cubrir un puesto de auxiliar en la Embajada de España en Alemania, con contratación fija y requisito de ESO. También aparecen plazas de auxiliar en Houston y Melbourne, cuyos plazos de solicitud terminan el 11 y el 24 de septiembre, respectivamente.

Funcionarios de la Xunta de Galicia en la Consellería de Medio Ambiente, en Santiago de Compostela. EMPLEADOS PUBLICOS. TRABAJADORES / Xoan Álvarez / FDV

Por otro lado, las nuevas bolsas de empleo permiten acceder a puestos temporales dentro de la Administración. Entre ellas aparecen perfiles de marketing y publicidad, técnicos jurídicos y arquitectos superiores en la Comunidad Valenciana, además de puestos de cocinero en Santiago de Chile y personal de servicios en la Embajada de España en Francia.

Todas estas convocatorias pueden consultarse a través del "Buscador de convocatorias de empleo público de la Administración", donde es posible aplicar filtros según el tipo de acceso, la ubicación, el plazo de inscripción o el cupo reservado para personas con discapacidad. Conviene revisar individualmente las bases de cada proceso antes de presentar la solicitud, ya que los requisitos, fechas, pruebas y condiciones varían en función del puesto.