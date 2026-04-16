El Banco de España aclara las normas sobre retiradas e ingresos de efectivo en cajeros

El Banco de España ha actualizado recientemente su postura sobre las retiradas de dinero en cajeros y oficinas.

Según explica, las entidades están obligadas a entregar la cantidad solicitada siempre que exista saldo suficiente en la cuenta. No obstante, cuando se trata de sumas elevadas, el banco puede pedir un aviso previo si no dispone de fondos en ese momento para atender la operación. Esta medida no limita el derecho del cliente, sino que responde a cuestiones logísticas y de seguridad.

Además, la institución recuerda que las entidades pueden exigir la identificación del cliente al ingresar dinero, y que esta identificación es obligatoria en cualquier operación en efectivo igual o superior a 1.000 euros. A partir de esa cifra, Hacienda puede iniciar comprobaciones para verificar el origen del dinero y prevenir actividades ilícitas.

La postura de CaixaBank y el papel de la Agencia Tributaria

CaixaBank coincide en este enfoque y detalla en su web que la Agencia Tributaria recomienda a los bancos preguntar por el origen del dinero cuando la operación supera los 1.000 euros. La entidad añade que los ingresos en cajeros superiores a 3.000 euros o aquellos que incluyan billetes de 500 euros se comunican automáticamente a Hacienda, una práctica destinada a reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Este tipo de avisos no implica que el cliente haya cometido ninguna irregularidad, pero sí activa los mecanismos de control habituales en operaciones poco frecuentes o de cuantía elevada.

Persona sacando dinero del cajero / Archivo

Límites legales para portar efectivo en la vía pública

En cuanto al dinero que una persona puede llevar consigo, la Ley 10/2010 establece un máximo de 100.000 euros en territorio español. Superar esta cantidad puede derivar en intervenciones por parte de las fuerzas de seguridad y en la obligación de justificar el origen del efectivo. Aunque la ley lo permite, las autoridades y las entidades financieras desaconsejan transportar grandes sumas por motivos de seguridad personal.

¿Cuánto dinero se puede guardar en casa?

Respecto al efectivo almacenado en el hogar, CaixaBank aclara que no existe un límite legal. Sin embargo, es imprescindible poder demostrar el origen del dinero en caso de inspección o requerimiento. La ausencia de restricciones no elimina la obligación de justificar la procedencia, especialmente si se trata de cantidades significativas.