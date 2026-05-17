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ECONOMÍA

La ayuda de hasta 4.000 euros que puede cambiar tu economía familiar: así puedes conseguirla en Madrid

La nueva subvención busca facilitar la conciliación familiar y fomentar el empleo doméstico, con requisitos de renta y obligación de cotización a la Seguridad Social

La ayuda de hasta 4.000 euros que puede cambiar tu economía familiar: así puedes conseguirla en Madrid

La ayuda de hasta 4.000 euros que puede cambiar tu economía familiar: así puedes conseguirla en Madrid / Archivo

Mariona Carol

Mariona Carol

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva línea de ayuda económica dirigida a familias que necesitan contratar personal doméstico para mejorar la conciliación entre vida laboral y familiar. En un contexto en el que ambos progenitores suelen trabajar para mantener el hogar, esta medida pretende aliviar la carga del cuidado de menores y familiares dependientes, al mismo tiempo que impulsa el empleo en el sector doméstico.

La subvención puede alcanzar hasta 4.000 euros, aunque está sujeta a condiciones de ingresos familiares y requisitos específicos.

Finalidad de la ayuda

El programa está diseñado para apoyar a las personas titulares del hogar que contraten a un empleado o empleada de hogar destinado al cuidado de hijos menores de 12 años o menores de 18 años con discapacidad, así como familiares hasta segundo grado con dependencia o discapacidad igual o superior al 50%.

El objetivo es facilitar la compatibilidad entre trabajo y cuidados familiares.

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Requisitos de acceso

Para solicitar la ayuda es necesario residir y estar empadronado en el mismo domicilio donde se prestarán los servicios. Dicho domicilio debe estar ubicado en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid.

En el caso de menores, los progenitores deben tener una actividad laboral remunerada a jornada completa durante el periodo subvencionable.

Condiciones económicas

Uno de los requisitos clave es que la renta per cápita familiar no puede ser igual o superior a 30.000 euros.

Este límite busca dirigir la ayuda a hogares con mayores dificultades económicas para asumir el coste del cuidado en el hogar.

Es obligatorio dar de alta en la Seguridad Social a la persona empleada de hogar contratada. Este paso es imprescindible para acceder a la subvención y garantiza la regularización del empleo doméstico.

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Esta iniciativa refuerza las políticas de apoyo a la conciliación familiar, al mismo tiempo que impulsa la creación de empleo formal en el sector doméstico y mejora la protección laboral de las personas trabajadoras del hogar.

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