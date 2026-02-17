Aviso a los propietarios en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro

La Ley en España sobre las propiedadad horizontal, es clara. El artículo 7 afirma que cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.

En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador. Por lo que hace al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

En algunos lugares, está prohibido y puede ser objeto de sanción

En España, la imagen de la ropa tendida al aire forma parte del paisaje cotidiano de muchas ciudades españolas. Balcones y patios interiores se llenan de sábanas, camisetas y toallas que se secan al sol, una escena que durante décadas ha sido vista como algo completamente normal. Sin embargo, esta costumbre tan arraigada podría enfrentarse a crecientes restricciones legales dentro de las comunidades de vecinos.

Aunque muchos consideran que tender en el patio de luces es un derecho implícito, la normativa de propiedad horizontal establece límites claros sobre las actuaciones en elementos comunes. Las decisiones no dependen únicamente de la voluntad individual, sino de lo que determinen los estatutos comunitarios y los acuerdos adoptados en junta. En este contexto, la estética del edificio cobra especial relevancia.

La ley señala que ningún propietario puede alterar la configuración o el estado exterior del inmueble sin autorización. Esto puede incluir la instalación de cuerdas, soportes metálicos o cualquier sistema fijo para colgar la colada. Incluso la simple acción de tender ropa en determinadas zonas puede interpretarse como una alteración visible de un elemento común.

Aunque el patio sea interior, en la mayoría de los casos se considera parte integrante de la fachada o estructura común del edificio. Por ello, si los estatutos no permiten expresamente tender ropa en ese espacio, cualquier vecino podría solicitar que se retire. La ausencia de una autorización clara puede derivar en conflictos dentro de la comunidad.

La normativa no solo busca mantener una imagen uniforme del inmueble, sino también evitar posibles daños materiales. El goteo constante de agua puede provocar humedades, y los anclajes mal instalados pueden deteriorar muros y estructuras compartidas. Estas razones refuerzan el argumento de quienes defienden la prohibición en determinados edificios.

La comunidad puede tomar medidas legales

Cuando un vecino desoye una prohibición aprobada por la comunidad, el desacuerdo puede escalar. La comunidad puede iniciar un procedimiento formal para exigir el cese de la actividad, lo que implica requerimientos escritos e incluso acciones judiciales si no se atiende la petición. En determinados casos, el infractor podría verse obligado a asumir los costes del proceso.

Tender la ropa al aire sigue siendo una tradición profundamente vinculada a la vida cotidiana en España. No obstante, el endurecimiento de las normas y la creciente sensibilidad hacia la convivencia vecinal están impulsando alternativas como el uso de secadoras o tendederos plegables en el interior de las viviendas.